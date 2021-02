Tierisch München: Hündin Hazel und Kätzchen Zara leben im Starnberger Tierheim und wollen in eine liebevolle Familie vermittelt werden

Die Hauptaufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims Starnberg ist es, allen Tieren ein neues und tierliebes Zuhause zu verschaffen. Solange die Tiere beim Tierschutzverein untergekommen sind, können auch Sie als Privatperson helfen.

Das Zauberwort heißt Patenschaften! Sie können im Tierheim Starnberg Pate für eine ganze Tiergruppe oder auch Pate für einen der Dauerschützlinge werden.

Die Patenschaft ist dabei symbolisch und die damit verbundene Spende landet direkt dort, wo sie gebraucht wird.

Zwei dieser Schützlinge stellen wir Ihnen hier vor:

Hazel

Mischling: Kangal

Weiblich, 2,5 Jahre

Im Tierheim seit: März 2020

braucht erfahrene Hundehalter

Vorgeschichte:

Hazel wurde im Junghundalter von einer Schäferei übernommen um als aktiv arbeitender Herdenschutzhund ausgebildet zu werden. Leider stellte sich heraus, dass Hazel daran keinen Spaß hatte und dafür nicht geeignet war.

Charakter:

Anfangs ist Hazel eine unsichere Hündung die sich zurück nimmt und Zeit zum auftauen braucht. Sobald sie aber angekommen ist und sich in ihrem Umfeld wohlfühlt, zeigt sich die Kangal-Typische Verhaltensweise.

Sie ist territorial, aber nicht zu viel. Verträglich mit Rüden. Bei Hunde-Damen entscheidet die Sympathie. Hazel wird an Hundehalter mit Erfahrung vermittelt und an eine Familie die sich mit Herdenschutzhunden auskennen.

Zara

Europäisch Kurzhaar

Weiblich, 13 Jahre alt

Im Tierheim seit: Dezember 2020