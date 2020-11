Tierisch München: Katze Sony und Papagei Coco suchen ein neues Zuhause

Amazonenhahn Coco Chantallo hat nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, er ist auch ein ganz besonderer Vogel. Und Kater Sony, der hat einen besonderen Charakter. Wir wollen dabei helfen, für Tiere aus dem Tierschutz ein neues und dauerhaftes Zuhause zu finden. Dieses Mal stellen wir euch zwei Bewohner aus dem Münchner Tierheim vor.

Coco Chantallo

Art: Amazone

Geschlecht: männlich

Alter: circa 10 Jahre

Im Tierheim seit: etwa einem Jahr

Vorgeschichte:

Der Amazonenhahn Coco Chantallo kam vor etwa einem Jahr zusammen mit seinem Partnerhahn Paco ins Münchner Tierheim. Paco verstarb leider kurz darauf. Seitdem ist der 10-jährige Coco Chantollo ganz alleine und sucht sehnlichst eine Partnerin oder eine Amazonen-Gruppe, der er sich anschließen kann.

Charakter:

Coco Chantallo ist ungefähr 10 Jahre alt. Für einen Papagei also noch ein echter Jungspund. Papageien sind Schwarmtiere, deshalb braucht Coco die Gesellschaft von mindestens einem Artgenossen. Der kleine gefiederte Mann ist freundlich, ein bisschen schüchtern, aber sehr verträglich. Coco sucht sehr dringend liebe Menschen, die schon eine Amazonenhenne oder einen kleinen Schwarm haben. Er sollte nicht noch länger alleine sein müssen. Um mit ein bisschen Geduld und ein die ein oder andere Bestechung wird Coco Chantallo auch bestimmt bald handzahm. Außerdem möchte er, genauso wie andere Vögel auch, genügen Platz haben, um auch mal eine Runde zu fliegen.

Wer Coco Chantallo kennenlernen möchte, kann sich im Kleintierhaus des Münchner Tierheims telefonisch melden.

Sony

Rasse: Europäisch Kurzhaar

Geschlecht: männlich

Ja

Geboren am: 23.08.2010

Im Tierheim seit: etwa 3 Monaten

Vorgeschichte:

Kater Sony ist etwa 10 Jahre alt und top fit. Er wurde vor einigen Monaten im Münchner Tierheim abgegeben, da er bei seinen alten Besitzern eifersüchtig auf das Kind im Haus reagiert hat. Nun sucht der wunderschöne Sony ein neues Zuhause, wo er wieder die volle Aufmerksamkeit bekommt.

Charakter:

Sony bezaubert alle mit seinem menschenbezogenen und verschmusten Wesen. Er ist sehr verspielt und temperamentvoll, zeigt aber auch, wenn ihm etwas nicht passt. Sony ist für sein Alter top fit und gesund. Sony sucht erfahrene Katzenhalter, die mit dem eigenwilligen Wesen zurechtkommen und ihm ein ruhiges Zuhause bieten können. Der Kater will der König im Haus sein und viel Aufmerksamkeit. Weil er der König im Haus sein möchte und die volle Aufmerksamkeit will, will Sony nicht mit Kindern oder anderen Katzen unter einem Dach leben.

Wer den hübschen und verschmusten Sony kennenlernen möchte, kann telefonisch beim Katzenhaus des Münchner Tierheims einen Termin vereinbaren.

Auch wenn das Tierheim München wegen der Corona-Pandemie aktuell noch geschlossen bleiben muss, die Beratung und Tiervermittlung finden telefonisch und nach Terminvereinbarung statt.

ed/vs