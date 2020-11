Tierisch München: Vierbeiner aus dem Dachauer Tierheim

Der Tierschutzverein Dachau e.V. kümmert sich um Hunde, Katzen und Kleintiere. Hier leben einige Vierbeiner, die schon viel Pech in ihrem Leben hatten und sehnlichst auf ein neues Zuhause warten. Wir stellen Ihnen einige Tierheimbewohner aus Dachau vor.

Stella

Rasse: Deutscher Schäferhund

Geschlecht: weiblich

Kastriert: Ja

Geburtstag: 21.06.2009

Im Tierheim Dachau seit: 25.05.2018

Vorgeschichte:

Leider konnte mich meine ehemalige Besitzerin nicht mehr behalten, da sie ins Altersheim kam. Deshalb musste auch ich im Alter von neun Jahren ins Dachauer Tierheim einziehen. Mittlerweile bin ich schon seit über 2 Jahren hier.

Charakter:

Ich brauch eine Weile, bis ich bei fremden Menschen auftaue. Ist das Eis einmal gebrochen, baue ich schnell Vertrauen auf und bin eine treue Begleiterin. Ich bin stubenrein, fahre gerne Auto und kann nach einer Eingewöhnungszeit auch kurze Zeit alleine zu Hause bleiben. Ob ich mit anderen Hunden auskomme oder nicht, entscheidet bei mir die Sympathie.

Ich bin schon eine alte Hunde-Dame. Deshalb sollte mein neues Zuhause ohne Treppen zu erreichen sein. Ein Garten wäre optimal und ich gehe auch noch gerne kleinere Runden spazieren. Ich benötige spezielles Futter, da ich nicht alle Futtersorten vertrage, dies ist aber kaum teurer als normales Futter. Außerdem habe ich eine Wirbelsäulenerkrankung und brauche deshalb täglich Medikamente. Über ein ruhiges Zuhause, gerne auch bei älteren Leuten, ohne kleine Kinder (die wären mir zu stressig) würde ich mich sehr freuen. Größere Kinder kenne ich aus meinem bisherigen Heim bereits. Ich bin eine liebevolle und anhänglich Hündin, die einen schönen Platz sucht, um dort meinen Lebensabend zu verbringen.

Joe

Rasse: Deutscher Schäferhund

Geschlecht: männlich

Kastriert: Ja

Geburtstag: 31.12.2015

Im Tierheim seit: 13.01.2020

Vorgeschichte:

Ich bin ein vier Jahre alter Deutscher Schäferhund. Leider haben sich meine vorherigen Besitzer getrennt und ich musste mein Zuhause verlassen. Jetzt bin ich seit fast einem Jahr im Dachauer Tierheim und bisher konnte sich noch kein neues Frauchen oder Herrchen finden.

Charakter:

Im Dachauer Tierheim kümmern sich alle sehr gut um mich, trotzdem fühle ich mich hier nicht wohl. Ich will unbedingt in ein „richtiges“ Zuhause zurück. Ich bin ein liebevoller und anhänglicher Rüde. Ich fahre gerne Auto, bin aktiv und bleibe auch mal alleine in meinem neuen Heim. Außerdem gehe ich gut an der Leine.

Trotzdem sollten mir meine zukünftigen Besitzer gewachsen sein, denn ich habe viel Kraft. Ich habe einen Jagdtrieb und was ich nicht leiden kann, sind andere Hunde. An dieser Eigenschaft sollten meine Besitzer auf jeden Fall mit mir arbeiten.

Girlie

Rasse: Europäisch Kurzhaar

Geschlecht: weiblich

Kastriert: nein

Geburtstag: April 2020

Im Tierheim seit: Juli 2020

Vorgeschichte:

Ich bin zusammen mit meinen drei Gewschwistern Gamble, Gracie und Geisha im Dachauer Tierheim eingezogen. Wir wurden als junge Kitten über das Internet verkauft. Allein das ist schon traurig genug, doch wir waren auch sehr krank! Jetzt geht es uns wieder super und wir suchen ein neues Zuhause.

Charakter:

Wir vier sind erst sechs Monate alt und dementsprechend neugierig, verspielt und haben wenig Ansprüche. Wir sind aktiv und erkunden gerne neue Dinge: ob Kratzbaum, Decken oder Spielzeug. Wir sind reine Wohnungskatzen und werden immer nur im Doppelpack vermittelt. Uns ist es egal, ob wir bei einer Familie, bei einem jungen Pärchen oder bei älteren Herrschaften einziehen. Die Hauptsache ist, dass wir zu zweit einziehen dürfen und sich unsere neuen Besitzer liebevoll um uns kümmern.

Wegen der aktuellen Situation muss das Tierheim Dachau bis auf weiteres für Besucher geschlossen bleiben. Die Tiere aber natürlich trotzdem besucht werden. Und das funktioniert so: Am besten Sie schreiben eine Mail an das Dachauer Tierheim und vereinbaren einen Termin. Telefonische Terminvereinbarungen sind auch möglich.

Sie wollen Stella, Joe oder die Kätzchen-WG kennenlernen? Dann besuchen Sie die Homepage des Dachauer Tierheims.

ed/vs