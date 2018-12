Tierschicksale, die uns 2018 in Bayern bewegten

Zumindest verletzt wurde eine Wildkatze, die im März in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) an einem Metallsteg festfror. In ihrer Verzweiflung riss sie sich Fellbüschel aus und verletzte sich an Hinterbeinen und Schwanz. Schließlich lösten Tierheimmitarbeiter die Katze mit zwei Thermoskannen warmen Wassers aus dem Eis.