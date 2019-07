Tierschutzverein München – Sommerfest

Katzen sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. 2017 lebten 13,7 Millionen Katzen in deutschen Haushalten, aber “nur” 9,2 (…)

Engel der Eichhörnchen in München braucht Hilfe und Unterstützung

In eisiger Kälte und Dunkelheit – Schäferhund herzlos vor Tierheim ausgesetzt

Angeleint an einen Zaun des Starnberger Tierheims und völlig unterkühlt: So wurde ein Schäferhund am Freitag von einer Mitarbeiterin (…)