Titanenwurz blüht: Botanischer Garten öffnet bis 24 Uhr

Es ist die Sensation im Botanischen Garten – wieder hat sich eine Titanenwurz geöffnet. Nach jahrelangem Warten blüht eine weitere der größten Blumen der Welt. Der Botanische Garten hat deshalb sein Gewächshaus heute bis um 24 Uhr geöffnet.

Video: Hier blühte bereits eine Titanwurz im Botanischen Garten. (nach 17 Jahren)

Die nächste Titanenwurz im Botanischen Garten hat sich geöffnet und zu blühen begonnen. Deshalb verlängert der Botanische Garten heute bis 24 Uhr seine Öffnungszeiten und bleibt auch am Dienstag bis 23 Uhr geöffnet. (Einlass bis eine halbe Stunde vor Schließung)

Seltenes Naturschauspiel:

Wer die größte Blume der Welt einmal in ihre Blüte betrachten will, der sollte schnell sein, denn ihre volle Pracht zeigt sie meist nur etwa zwei Tage lang. Pflanzen-Fans haben teils Jahrzehnte auf dieses ganz besondere Ereignis gewartet. In München hatte man allerdings heuer auch besonders Glück, denn es ist die dritte Titanenwurz, die in diesem Jahr ihre Blüte zeigt.