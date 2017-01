Tödlich verunglückt – Mann auf A9 von Kleintransporter erfasst

Vergangenen Nacht ist ein Fußgänger auf der A9 tödlich verunglückt. Er wurde von einem Kleintransporter erfasst und getötet.

Ein Fußgänger auf der Autobahn 9 ist in der Nacht zu Mittwoch in München tödlich verunglückt. Er wurde nach Polizeiangaben zwischen den Anschlussstellen München-Schwabing und München-Frankfurter Ring in Richtung Nürnberg von einem Kleintransporter erfasst und getötet. Die Hintergründe des Unfalls waren am frühen Morgen zunächst unklar. Die Polizei veranlasste eine Vollsperrung. Weitere Informationen folgen.

ad/dpa