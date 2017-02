Tödlicher Unfall an der Schleißheimer Straße: Polizei sucht Zeugen

In Unterpfaffenhofen ist es gestern zu einem tragischen Unfall in einer Tiefgarage gekommen. Ein 82-Jähriger übersah beim rückwärts (…)

Ein 77-Jähriger ist in seinem Auto mehrmals von einem alkoholisierten Mann gerammt worden. Der 54-Jährige fuhr dem Rentner mit seinem (…)

Am Montagnachmittag ist ein 75-jähriger Österreicher bei Altötting auf die Gegenfahrbahn geraten. Er kollidierte frontal mit einem Auto (…)

Tödlicher Verkehrsunfall bei Altötting – 75-Jähriger stirbt an schweren Verletzungen

Radfahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto schwer

Ein 77 Jahre alter Mann prallte am Mittwoch in der Moosacher Straße in Milbertshofen mit einem Auto zusammen. Die 58-jährige (…)