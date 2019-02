Tödlicher Unfall: Auto von S-Bahn erfasst – S2-Bahnstrecke gesperrt

Markt Indersdorf: Auf der S-Bahnstrecke der Linie S2 ist heute morgen eine S-Bahn mit dem Audi eines 88-Jährigen kollidiert. Laut ersten Angaben der Polizei sei der Autofahrer in den Gleisbereich gefahren, obwohl sich eine S-Bahn näherte. Das Auto wurde demnach mehrere hundert Meter mitgeschleift. Der 88-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Heute, gegen 9:15 Uhr, fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2054 in Richtung Markt Indersdorf. Auf Höhe Untermoosmühle bei Karpfhofen überquerte er laut Angaben der Polizei einen beschrankten Bahnübergang, obwohl sich eine in Richtung München fahrende S-Bahn näherte. Es kam zur Kollision zwischen S-Bahn und Pkw, wobei der Audi von der S-Bahn mehrere hundert Meter mitgeschleift wurde. Der Pkw-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die genauen Umstände dazu müssen allerdings noch untersucht werden, so ein Sprecher. Ob beispielsweise die Schranken umfahren wurden, etc. ist bisher noch unklar.

Der Straßenverkehr ist weiterhin gesperrt, ebenso der Bahn-Streckenabschnitt zwischen Dachau und Erdweg. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Dachau und Altomünster ist eingerichtet. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleibt ist noch nicht absehbar. Am Unfallort sind mehrere Feuerwehren, sowie Beamte der Polizeiinspektion Dachau zur Unfallaufnahme eingesetzt.

Auch eine Oberleitungsstörung und Bäume im Gleis sorgten heute für Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Mehr dazu hier.