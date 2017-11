Tödlicher Unfall in Pasing – 82-jährige von Bus überrollt

Am Sonntagabend (19.11.17) kam es in München-Pasing zu einem tragischen Unfall mit einem Linienbus. Eine 82-jährige Frau starb.

Ein Linienbus bog am frühen Sonntagabend in Pasing von der Landsberger Straße in die Bäckerstraße ein. Dabei kollidierte der Bus mit einer 82-jährigen Frau, sie wurde unter der ersten Achse einklemmt.

Trotz sofortiger Alarmierung von Rettungsdienst und Feuerwehr – die die Frau mit einem Lufthebekissen bergen konnte – kam für die Seniorin jede Hilfe zu spät.

© Foto: Berufsfeuerwehr München © Foto: Berufsfeuerwehr München

Die Fahrerin des Linienbusses sowie einige Businsassen und Augenzeugen wurden von den eintreffenden Rettungskräften und dem Kriseninterventionsteam betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.