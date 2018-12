Tödlicher Unfall: Schaufellader überrollt Bauarbeiter

Am Dienstagnachmittag ist ein 55-jähriger Mann auf einer Baustelle im Münchner Westend ums Leben gekommen. Er verstarb noch am Unfallort, nachdem er von einem Schaufellader überrollt wurde.

Am Dienstag war ein 26-jähriger Arbeiter mit einem Schaufellader auf einem Baustellengelände in der Tübinger Straße mit Erdarbeiten beschäftigt. Bei einer Rückwärtsfahrt wurde trotz Rückfahrkamera ein 55- jähriger Bauarbeiter aus bislang unbekannter Ursache von dem Schaufellader erfasst und überrollt. Er verstarb noch am Unfallort. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet und ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen.