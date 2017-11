Heute Morgen hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall in der Tegernseer Landstraße in München ereignet. Laut ersten Informationen kam ein Mercedes-Fahrer vom McGraw-Graben kommend in Richtung Unterhaching von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilte, kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes-Fahrer sein Leben verlor. Das Auto war vom McGraw-Graben aus in Richtung Unterhaching unterwegs und kam laut ersten Angaben aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum und der Insasse zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Aktuell läuft die Unfallaufnahme vor Ort und es kommt zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Weitere Infos folgen.