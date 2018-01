Verkehrsunfall: 78-Jähriger Radler stößt mit Auto zusammen

Am gestrigen Abend ereignete sich in der Heinrich-Lübke-Straße Ecke Schumacherring ein Verkehrsunfall mit schweren Folgen.

Ein 78-Jähriger Mann fuhr ohne auf den Verkehr zu achten mit seinem Fahrrad auf die Heinrich-Lübke-Straße in Neuperlach. Ein auf der Heinrich-Lübke-Straße in nördlicher Richtung fahrender Autofahrer übersah den 78-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Unverzüglich wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 78-Jährige schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Weitere Informationen zu diesem Fall erhalten Sie im Laufe des Tages.

mhz