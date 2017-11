Tollwood-Winterfestival 2017

Am Samstag spielt die deutsche Polizeieishockey-Nationalmannschaft ab 15:30 Uhr gegen die Sternstunden e.V. All Stars. Hintergrund des (…)

Fahndung: Sie zündeten einen Obdachlosen an

Am 2. November zündeten zwei junge Männer am S-Bahnsteig am Hauptbahnhof die Plastiktüte eines Obdachlosen an. Jetzt sucht die Polizei (…)