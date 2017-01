Die schönsten Museen in München

München ist nicht nur eine der schönsten Städte der Welt, sondern hat auch eine große Anzahl an Top-Museen. Wir präsentieren euch die zehn schönsten Orte für Kunst, Kultur und Bildung in der bayerischen Landeshauptstadt.

10. Kinder- und Jugendmuseum

© Kindermuseum München

„Please touch!“ ist das Ausstellungsprinzip des Kinder- und Jugendmuseums. Um ein möglichst spielerisches Lernen zu ermöglichen, ist das Konzept des Museums ganz einfach. Anfassen und Berühren gehört dazu, um Begreifen, Erfassen und Verstehen zu ermöglichen. Durch dieses Prinzip erhofft sich das Museum am Hauptbahnhof Kultur zu vermitteln und dadurch selbstständige und eigenverantwortliche Menschen zu erziehen. Derzeit wird durch die Ausstellung Seifenblasen, die noch bis zum 13. September geht, das Entstehen von Seifenblasen und deren Formen sowie Farben erklärt. So wird auch hier das Museumsmotto „Hands on – minds on“ umgesetzt.

Öffnungszeiten:

Di – Fr: 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Wochenende, Feiertage und Ferien: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr

Montags immer geschlossen

9. Valentin Karlstadt Musäum

© Valentin-Karlstadt-Musäum

Am einst wichtigsten Tor der Stadt, dem Isartor, befindet sich das Valentin Karlstadt Musäum. In dem kleinen aber feinen Ort der bayrischen Spaßkultur ist die Geschichte der Münchner Komiker Karl Valentin und Liesl Karlstadt zu sehen. Eine bunte Sammlung aus historischen Dokumenten und Spaßartikeln ergibt ein munteres Kuriositätenkabinett. Das Highlight des Museumsrundgangs ist das Turmstüberl, das man nach der Überwindung von 14 Höhenmetern erreicht. Hier bekommt man nicht nur weitere Exponate und Kuriositäten zu sehen, sondern wird auch in einem einzigartigen, kleinen Café durch bayerische Köstlichkeiten und selbstgemachten Kuchen verwöhnt.

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do: 11:01 Uhr – 17:29 Uhr

Fr, Sa: 11:01 Uhr – 17:59 Uhr

So: 10:01 Uhr – 17.59 Uhr

8. Museum Fünf Kontinente

© Sonderausstellung Myanmar. Von Pagoden, Longyis und Nat-Geistern, verlängert bis 27. September 2015 Vasundhara‐Figur aus dem Kloster Kauktein bei Kenghkam, 19. Jh., Sammlung Scherman. Museum Fünf Kontinente, Marietta Weidner

Mit 160.000 Exponaten hat das ehemalige staatliche Museum für Völkerkunde eine der größten ethnographischen Sammlungen Deutschlands zu bieten. Dabei wird dem Besucher der Blick in fremde Welten ermöglicht. So werden verschiedene außereuropäische Kulturen vorgestellt, wobei deren Entwicklung aufgezeigt wird. Zu Afrika, Indien, Ostasien, Südamerika, Nordamerika, Ozeanien und dem Islam gibt es Dauerausstellungen. Doch auch Kunstliebhaber können hier fündig werden, da auch private Sammlerstücke ausgestellt werden. All das findet man unter den Leitlinien kultureller Dialog, Weltoffenheit und Respekt vor den Menschen.

Öffnungszeiten:

Di-So: 9:30 – 17:30 Uhr

7. Bier- und Oktoberfestmuseum

Das Bier- und Oktoberfestmuseum ist ein fester Bestandteil der Münchner Kultur. Zwischen Isartor und Marienplatz wird im denkmalgeschützten, ältesten Bürgerhaus Münchens die bayerische Bierkultur vorgeführt. So wird den Besuchern die Geschichte des Gerstensaftes, die bis in die Zeit der Babylonier zurückreicht, vor Augen geführt. Im zweiten Teil des Museums findet man die Geschichte des größten und beliebtesten Volksfests der Welt – der Wiesn. So wird hier die Entwicklung der königlichen Hochzeit bis hin zum Oktoberfest, wie wir es heute kennen, gezeigt. Für besondere Liebhaber des Gerstenkaltgetränks bietet sich auch die Möglichkeit der Verkostung, allerdings nur nach vorheriger Vereinbarung.

Öffnungszeiten:

Di-Sa: 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Feiertags geschlossen

6. Paläontologisches Museum

© Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie

Wenn man am Königsplatz aus der U-Bahn steigt, fällt der Blick gleich auf das Lenbachhaus. Doch direkt ums Eck findet sich ein weiterer Schatz der Münchner Museenlandschaft. Das Paläontologische Museum gehört sicher nicht zu den größten Museen, aber dennoch zu den schönsten Orten in Sachen Paläontologie. Vor allem die Großfossilien, darunter Urreptilien und Flugsaurier, sind besonders für Kinder extrem spektakulär. Als kleines Schmankerl ist der Eintritt zudem kostenlos.

Öffnungszeiten:

Mo-DO: 8:00 Uhr – 16:00 Uhr

Fr: 8:00 Uhr – 14:00 Uhr

Am Wochenende und an Feiertagen geschlossen

5. Botanischer Garten

© Frühlingsanfang im Botanischen Garten - Foto: Hobby Fotograf Heinz Peter

Für Freunde der Natur bietet der Botanische Garten in Nymphenburg die ideale Gelegenheit die Natur besser kennenzulernen. In der saisonalen Hochzeit kann man hier bis zu 14.000 unterschiedliche Pflanzen auf 21,2 Hektar bewundern. So kann man sowohl in eine Tropenanlage eintauchen, als auch in eine Kakteenlandschaft. Besonders schön ist das Orchideenhaus. Aber auch das Wasserpflanzenhaus kann für Begeisterung sorgen und enthält Exemplare aus allen Kontinenten der Welt. Sonderausstellungen sowie Lesungen und Vorträge runden die perfekte Welt des Hobbybotanikers ab.

Öffnungszeiten:

April: 9:00 Uhr-18:00 Uhr (Haupteingang)

9:00 -17:30 Gewächshäuser

4. Mensch und Natur

© „Museum Mensch und Natur“

Gleich neben dem botanischen Garten befindet sich in den Räumen des Schloss Nymphenburgs das Museum Mensch und Natur. Auch wenn sich das Museum gerade im Wandel befindet und zukünftig das Naturkundemuseum Bayern werden soll, ist es dennoch einen Besuch wert. Kinder erfahren hier die Geschichte der Welt, sei es nun durch eine Darstellung der Verschiebung der Kontinentalplatten oder durch die Ausstellung von Kristallen. Besonders für Kinder ist die interaktive Aufbereitung der unterschiedlichen Ausstellungen perfekt geeignet. In nahezu jedem Raum gibt es Knöpfe, die nicht nur von Kindern gedrückt werden können, wodurch Langeweile gar nicht erst aufkommen kann.

Öffnungszeiten:

Di, Mi, F: 9:00 Uhr – 17:00 Uhr

Do: 9:00 Uhr – 20:00 Uhr

Sa, So, Feiertage: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

3. Lenbachhaus

© Städtische Galerie im Lenbachhaus München: Alte Villa

Für seine weltweit größte Sammlung zum „Blauen Reiter“ ist das Museum berühmt. Hinzu kommen aktuelle Wechselausstellungen und Münchner Malerei aus dem 19. Jahrhundert. Auch Werke von Joseph Beuys sind hier zu finden. Seit der Wiedereröffnung im Mai 2013 erstrahlt das Lenbachhaus auch wieder in neuem Glanz. Insbesondere die innovative LED-Lichtkonstruktion setzt neue Standards. So entwickelte der Künstler Dietmar Tanterl zusammen mit der Firma Osram eine Beleuchtung, die ausschließlich mit Leuchtioden und Tageslicht funktioniert. Dadurch werden die Gemälde optimal ins Licht gerückt, da das künstliche Licht fast perfekt dem Tageslicht gleicht.

Öffnungszeiten:

Di 10:00 Uhr – 20:00 Uhr

Mi – So, 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

montags geschlossen

2. Pinakotheken

© Außenansicht Neue Pinakothek - Foto: Haydar Koyupinar

Kunstliebhaber mögen es verzeihen, dass die alte, die neue und die Pinakothek der Moderne zusammengeworfen werden. Doch die Kombination aus den drei Orten der Malerei binnen weniger Meter macht die Mischung so einzigartig. Hier findet der Kunstliebhaber alles, was es zu bieten gibt. Bereits seit 1836 begeistert die alte Pinakothek die Münchner mit Gemälden vom Mittelalter bis zur Mitte des 18. Jahrhundert. Die neue Pinakothek präsentiert Bilder aus dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Abgeschlossen wird das Ganze durch die Pinakothek der Moderne, die Gemälde aus der klassischen Moderne und der Gegenwartskunst zur Schau stellt. Um auch jedem Mitglied der Bevölkerung die Teilhabe an der Kunst zu ermöglichen, beträgt der Eintritt Sonntags lediglich einen Euro.

Öffnungszeiten.:

Alte Pinakothek: Täglich außer Mo 10:00 – 18:00 Uhr, Di 10:00 – 20:00 Uhr

Neue Pinakothek: Täglich außer Di 10:00 – 18:00 Uhr, Mi 10:00 – 20:00 Uhr

Pinakothek der Moderne: Täglich außer Mo 10:00 – 18:00 Uhr, Do 10:00 – 20:00 Uhr

1. Deutsches Museum

© Foto: Deutsches Museum

Ob alt oder jung, ob klein oder groß, das Deutsche Museum hat einfach für jeden etwas zu bieten. Naturwissenschaft, Energie, Musik und vieles mehr ist hier zu sehen. Der Marsch durch den Bergbaustollen gehört ebenso zum Besuch wie die Besichtigung des Modells vom Druckwasserreaktor. Die plastische Darstellung der verschiedenen Bereiche ermöglicht es gerade Kindern auf spielerischen Weg zu Lernen und zu Verstehen und weckt so das Interesse der Kleinen an der Entwicklung der Welt. Hinzu kommen Vorführungen, wie beispielweise zum Faraday´schen Käfig oder zu optischen Phänomenen, und unterschiedliche Sonderausstellungen. Derzeit widmet man sich hier dem Thema der Industrialisierung und den Folgen für die Erde.

Öffnungszeiten:

Mo-So: 9:00 Uhr – 17:00 Uhr

Weitere lohnenswerte Museen in München sind:

BMW Welt/ BMW Museum:

© St. Patrick's Day 2014 - Greening München Die BMW Welt in grünem Licht ©D.I.F. e.V. / Fotograf Andreas Kotowski

Von Bandauftritten über Workshops für Kinder bis hin zu ständig wechselnden Ausstellungen ist in der BMW-Welt für jeden was dabei. Auf über 5.000 Quadratmeter lassen sich in der Dauerausstellung des BMW-Museums 125 der wertvollsten Automobile, Motorräder und Motoren aus 90 Jahren BMW-Geschichte bestaunen.

Öffnungszeiten:

Dienstag – Sonntag, Feiertags: 10.00 – 18.00 Uhr

Montag: Ruhetag

Letzter Einlass: 30 Minuten vor Schließung

Aktuelle Attraktion: Am 30. und 31. Juli 2016 finden die BMW Zweiradtage in der BMW Welt statt. Zum Start in die Sommerferien warten besondere Highlights, wie Probefahrten auf den BMW e-Bikes, die BMW Motorrad Stuntriding-Show, der BMW Kidsbike Parcours oder der BMW Bike Simulator auf große und kleine Besucher. Der Eintritt hierfür ist frei.

MVG Museum:

Wieso nicht einmal mit dem Oldtimerbus-Shuttle ins MVG Museum fahren? Auf über 5.000 Quadratmetern lassen sich rund 25 historische Straßenbahnen, Busse und Arbeitsfahrzeuge aus unterschiedlichen Epochen besichtigen. In der eindrucksvollen Halle lassen sich diverse Fahrzeuge via Besichtigungsgrube oder Rampe von allen Seiten erforschen. Über 130 Jahre Münchner Stadtgeschichte wird hier mal anders erzählt.

Genauer Infos zur Anfahrt und den Öffnungszeiten finden sie hier.

Brandhorst Museum

Nicht nur von außen ist das Museum Bradhorst ein echter Hingucker. Seit den 70er Jahren hat das Ehepaar Anette und Udo Brandhorst bereits über 1.000 Werke von wegweisenden Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts gesammelt. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und auch immer mehr Fotografien, Medienarbeiten und Installationen sowie weit über 100 Arbeiten des bekanntesten Pop-Art-Künstlers Andy Warhol sind hier vertreten. Für alle Schlemmer ist die „Horst Esskultur-Bar“ ein echter Geheimtipp!

Öffnungszeiten:

Täglich außer Montag von 10.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag von 10.00 – 20.00 Uhr