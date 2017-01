Tote Maus in Fertigsalat entdeckt – Supermarkt soll Regale räumen

Wegen des Fundes einer Maus in einem Salat, soll ein Supermarkt diesen aus den Regalen nehmen - Symbolfoto

Ein Münchner hat laut eines Berichts der Abendzeitung am Dienstag eine tote Maus in seinem Fertigsalat gefunden und sofort die Behörden eingeschaltet. Nun laufen die Ermittlungen.

Der 53-jährige Münchner hatte sich laut des Berichts der Abendzeitung am Dienstag zum Mittagessen einen fertigen und frisch verpackten Salat bei der Supermarktkette Penny gekauft. Er habe sich dabei für den „Der frische Feldsalat-Mix“ der Marke Sonnengarten von Havita aus Rheinland-Pfalz entschieden. So frisch war der Inhalt dann wohl auch wieder nicht, denn in dem Salat soll er eine tote, noch mit Blut beschmierte Maus gefunden haben. Seinen Fund hatte der Mann mit einem Foto dokumentiert und der Abendzeitung zugespielt, die dieses veröffentlichte:

Der 53-Jährige habe alles richtig gemacht, so KVR-Sprecher Mayer, gegenüber unserem Sender. Er soll sich demnach umgehend an die richtige Behörde gewandt haben, um seinen Ekel-Fund mitzuteilen. Die zuständigen Lebensmittelkontrolleure hatten den Supermarkt Penny anschließend dazu aufgefordert, alle Salatmixe dieser Sorte aus den Regalen zu nehmen, so Mayer weiter. Mehrere Proben seien zur Analyse mitgenommen worden.

Die Lebensmittelkontrolleure hatten bei Penny selbst keine Auffälligkeiten gefunden, weshalb die Supermarktkette keine Schuld treffe, so der KVR-Sprecher. Die Maus sei nicht erst in der Filiale in die Packung geraten. Es liege nahe, dass der Hygienefehler bei der Herstellerfirma Havita liege.

Die zuständigen Behörden in München haben nun alle Proben und Ermittlungsergebnisse an die verantwortliche Lebensmittelbehörde im Dannstadt-Schauernheim (Pfalz) übergeben.

Bislang warten wir noch auf einen Rückruf der Firma Havita. Laut AZ-Informationen könne der Hersteller sich nicht erklären, wie die tote Maus in den Salat kam. Das Qualitätsmanagement-Team sei unverzüglich einberufen worden. Bei den regelmäßigen Produktkontrollen seien keine Auffälligkeiten durch Fremdkörper erkennbar gewesen. Laut Informationen, die von einem Mitarbeiter der Qualitätssicherung von Havita an die AZ weitergegeben worden waren, sei es technisch gar nicht möglich, dass die Maus in die Packung hätte kommen kommen.

Die behördlichen Ermittlungen dauern noch an. Wer tatsächlich die Verantwortung für die tote Maus in dem Fertigsalatmix trägt, ist noch unklar. Weitere Informationen folgen.

