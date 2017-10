Toten Hosen als Headliner bei „Rockavaria“-Festival

Zur Rückkehr des Festivals „Rockavaria“ nach München haben sich die Toten Hosen als Headliner angekündigt. Neben der Punkband werden am 9. und 10. Juni 2018 Rockgruppen auf zwei Bühnen in der Innenstadt auftreten, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte.

Zugesagt haben bisher Royal Republic, Emil Bulls, Donots, Rose Tattoo, Turbobier und die Drunken Swallows. Das übrige Line-Up werde Mitte November veröffentlicht – besetzt „mit Hochkarätern aus der Hard-Rock- und Heavy-Metal-Szene“, sagte Christian Diekmann, Geschäftsführer der Global Concerts GmbH. Nach einer Absage in diesem Jahr zieht das Festival 2018 vom Olympiapark auf den Königsplatz um.

dpa