Tourismus in München boomt

München – Der Tourismus in der Landeshauptstadt boomt weiter: Im vergangenen Jahr zählten die Münchner Hotelbetriebe mit zehn oder mehr Betten 7,8 Millionen Gäste und 15,7 Millionen Übernachtungen.

Das waren zwischen 8 und 10 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr, wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Ankünfte aus dem Inland stieg demnach auf 4,2 Millionen, die der Übernachtungen auf 8 Millionen. Aus dem Ausland übernachteten 3,5 Millionen Gäste 7,7 Millionen Mal in München. Damit sei die Landeshauptstadt weiterhin die Stadt mit dem größten Anteil an ausländischen Touristen in Deutschland, hieß es.

Ein genauer Vergleich mit den Werten des Vorjahres gestalte sich schwierig, da nach Auskunft des Statistischen Landesamts bei rund neun Prozent der Münchner Hotelbetriebe Fehler in der Datenübermittlung festgestellt worden seien. Das Wachstum bei Ankünften und Übernachtungen werde aber auch durch die Bettenauslastung in den Hotels bestätigt, die um 1,8 Prozentpunkte zugenommen hat.

dpa