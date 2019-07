Trachtenoutfits für die ganze Familie

Trachtenfashion für Damen, Herren und Kinder

Nicht nur zur Wiesn-Zeit bietet es sich an, ein tolles Dirndl oder eine fesche Lederhose anzuziehen. Aufgrund des Trachten-Booms Trachten-Booms im Laufe der letzten Jahre ist es inzwischen keine Seltenheit mehr, dass Gäste zu Geburtstagen, Hochzeiten oder Familienfesten in Trachtenoutfits erscheinen. Entsprechend groß ist das Interesse an Trachten für Jung und Alt.

Da es allerdings oft schwerfällt, alles optimal miteinander zu kombinieren, gibt es auch die Möglichkeit, sich für ein bereits zusammengestelltes Trachtenoutfit für die ganze Familie zu entscheiden. Die Wahl der ersten Tracht kann zudem auch sehr aufregend sein. Und so ist es gut, sich in gute Hände zur Beratung zu begeben. So können Sie sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren: auf dem Oktoberfest oder auch bei anderen Gelegenheiten in Tracht zu feiern!

Die Tracht für die Damen individuell zusammengestellt

Während Männer Ihr Outfit bekanntlich gerne nach Praktikabilität auswählen, achtet Frau darauf, dass wirklich jedes Detail perfekt zusammenpasst. Dirndl, Bluse, Handtasche, Schmuck und auch die Schuhe müssen optimal aufeinander abgestimmt sein. Bei der Zusammenstellung Ihrer Trachtenoutfits sollten Sie vor allem darauf achten, dass das Damen Dirndl Set nicht nur bunt und sexy ist, sondern vor allem ein harmonisches Bild erzeugt.

Dabei haben Sie die Qual der Wahl: Vom frechen, sexy Mini Dirndl, über das Midi Dirndl bis hin zum eleganten langen Dirndl bieten viele Trachtenoutlets tolle Outfits an. Viele davon erhalten Sie sowohl in Baumwolle als auch in Seide oder mit Seidenapplikationen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und durchstöbern Sie das riesige Sortiment an Dirndln in vielen verschiedenen Farben!

Trachtenoutfit für Herren: mehr als nur die Lederhose

© Bild von Jollymama auf Pixabay

Bei der Tracht für die Herren darf es, im Vergleich zu den Damen, gerne ein bisschen entspannter zugehen. Das Wichtigste beim Herren Trachtenoutfit ist und bleibt die Lederhose. Hier haben die Männer nach wie vor die Wahl zwischen einer kurzen Variante, die knapp über dem Knie endet oder der etwas längeren Version, der Kniebundlederhose. Besonders auf die Qualität der Krachledernen sollte beim Kauf geachtet werden. So ist garantiert, dass die Tracht robust gefertigt ist und auch dementsprechend lange hält.

Passend zur Ledernen, wie die Lederhose gerne genannt wird, lassen sich viele weitere Bestandteile, vor allem Accessoires, zum perfekten Outfit hinzufügen:

ein passendes Trachtenhemd – in klassischem weiß oder bunt – oder ein lässiges Trachtenshirt

zünftige Trachtensocken

ein fescher Janker

die traditionellen Haferlschuhe

als besonderes Highlight: Accessoires wie Trachtenhut, Charivari oder Gürtel

Tolle Trachten für Kinder: Da freuen sich selbst die Kleinsten

Die Auswahl an Kindertrachtenmode ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Heute haben Sie selbst für das Trachtenoutfit der Kleinen die Qual der Wahl. Dirndl, Hemden und Lederhosen gibt es für die Kids mittlerweile in vielen verschiedenen Farben und Schnitten.

Besonders wichtig beim Kauf eines Kinder-Trachtenoutfits ist es die Robustheit und Pflegeleichtigkeit im Auge zu behalten. Die Tracht sollte die Kinder auf keinen Fall beim Spielen einschränken und zudem aus einem strapazierfähigen, aber trotzdem angenehm zu tragendem Stoff bestehen.

Kleiden Sie Ihre ganze Familie in feschen Outfits und besuchen Sie gemeinsam eine Veranstaltung in Tracht – Ihre Familie wird das Highlight sein!