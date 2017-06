Tragisch: Hund verendet in praller Sonne

Am Wochenende wird es in Bayern endlich hochsommerlich warm. Nach den vielen Unwettern sollen die Temperaturen im Freistaat nun auf (…)

Hitze in Bayern: Am Wochenende über 30 Grad erwartet

Tragischer Unfall – Ein Mann überfuhr am vergangenen Donnerstag, den 22.06.2017, seine Ehefrau, die noch am Unfallort starb. (…)

Um Punkt 10:45 Uhr am Mittwoch, den 21. Juni 2017, betrat Anneliese Schmallenbach nichtsahnend als millionste Besucherin des Jahres (…)

Am vergangenen Dienstag, den 20.06.2017, endete ein Verkehrsunfall in München für einen Motorradfahrer tödlich. Ein Wohnmobilfahrer (…)

Am gestrigen Donnerstag (15.06.2017) am späten Nachmittag rettete ein unbekannter Jugendlicher einem zweijährigem Mädchen das Leben. (…)

Gescheiterte räuberische Erpressung in Gaststätte

In einem Lokal in Neuhausen kam es am Montag, den 12.06.2017, zu einem Fall von versuchter räuberischer Erpressung. Der Gastwirt konnte (…)