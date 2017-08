Tragischer Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Baumfällarbeiten

In Mehring kam es am Montag in einem Waldstück zu einem tödlichen Unfall. Ein 71-jähriger Mann wurde bei Aufräumarbeiten schwer verletzt und starb.

Nach dem schweren Unwetter der vergangenen Tage wurde ein 71-Jähriger bei Aufräumarbeiten schwer verletzt und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Polizei Traunstein übernahm daraufhin die Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann zusammen mit seinem Sohn bei Baumfällarbeiten in einem Waldgebiet bei Mehring. Bei diesen durchtrennte der Vater einen umgefallenen Baumstamm, der plötzlich auseinanderbrach.

Dabei richtete sich ein Wurzelstock wieder auf und verletzte den 71-Jährigen lebensgefährlich. Nach eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und auch dem Transport ins Krankenhaus verstarb der Mann.

Die Kripo Traunstein führte zur vollständigen Klärung vor Ort Ermittlungen durch.

