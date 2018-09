Transparenz und Trennung – Glastrennwände fürs Büro

In immer mehr Büros geht der Trend zu offenen Flächen. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen jeder Mitarbeiter seinen eigenen, privaten Raum hat, stattdessen sitzen gerade junge Unternehmer in Coworking Spaces an langen Tischen aus Gerüstbohlen und jegliche Form der Privatsphäre scheint entschwunden.

Dabei gibt es durchaus Lösungen, die einen Kompromiss zwischen offenem Arbeiten und Rückzugsraum darstellen. Trennwandsysteme aus Glas etwa schaffen in Büros eine einfache und helle Struktur, bieten aber gleichzeitig abgetrennte Räume.

Hellere Räume trotz getrennter Büros

Eine offene Arbeitsatmosphäre hat durchaus etwas für sich und gerade junge Unternehmen setzen häufig auf vollkommen offene Großraumbüros. Dies schafft auf der einen Seite eine nahtlose Zusammenarbeit, doch erhöht es häufig auch den Stress untereinander. Statt kreativer Downtime und Phasen privater Einzelarbeit steigt der Druck, stets miteinander arbeiten zu müssen.

Gerade in solchen Räumlichkeiten können Trennwände aus Glas einen Kompromiss aus offener und geschlossener Arbeitsamkeit.

Auch als Ersatz zu Trockenbauwänden sind Glastrennwände eine ideale Lösung, denn sie öffnen Räumlichkeiten vor allem dann, wenn diese eher verwinkelt und dunkel sind. So fällt mehr Licht in Büroräume und Flure, es wird Durchlässigkeit geschaffen und gerade Unternehmen, die viele Kunden empfangen, schaffen so eine gewünschte Transparenz. Allzu labyrinthische Flure und dunkle Türen wirken eben immer sehr nach antiquierter Amtsstube.

Moderne Trennwandsysteme aus Glas mit gläsernen Türen und metallischen Elementen hingegen schaffen durch ihren zeitlosen Look viel Offenheit und wirken dabei modern und stilsicher.

Eine große Auswahl unterschiedlicher Glas-Trennwände im Büro gibt es etwa bei glasprofi24.de. Unabhängig von Anwendung und Räumlichkeit finden sich hier konkrete Trennlösungen aus Glas – vom eigenen Büro über das Wartezimmer oder den Aufenthaltsraum mit Schiebetüren bis hin zum begehbaren Duschplatz bieten die funktionalen Systeme das richtige für jeden Ort.

Trennwandsysteme aus Glas in der Praxis

Trennwände lassen sich in den meisten Büros spielend leicht installieren, deutlich einfacher als eine Trockenbauwand. Und dass die Trennwände auch deutlich stilsicherer und durch die Lichtdurchlässigkeit ästhetisch ansprechender sind, spricht zusätzlich für das „gläserne Büro“.

Über klassische Türen oder ansprechende und platzsparende Schiebetüren bieten geschlossene Trennwände eine Öffnung, wohingegen mobile Lösungen auch als Raumteiler zwischen die Schreibtische gestellt werden können, um weiterhin eine offene Atmosphäre zu wahren, aber gleichzeitig Blickschutz zu gewährleisten.

Und auch wenn es einmal weniger Transparenz im Büro sein soll, ist eine Trennwand aus Glas nicht automatisch die falsche Wahl, im Gegenteil: ein bisschen Verblendung sieht bei modernen Trennwänden sogar sehr edel aus. Dabei sind die Glaswände dann entweder vollständig wie Milchglas verblendet oder aber besitzen opake Streifen als Designelemente. Die angenehme Lichtbrechung sorgt nicht nur für die notwendige Privatsphäre und einen Schutz vor ungewollten Blicken in Büro, Kanzlei oder Praxis, sondern schafft auch eine zeitlose Atmosphäre.

Blickfang Glas

Alleine die markante Glasoberfläche, die klare Formsprache und das helle Design sprechen eindeutig für Trennwände aus Glas. Verbunden mit einer einfachen Montage