Trudering: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am S-Bahnhof Trudering kam es am Dienstag zu einer Körperverletzung. Ein 17-Jähriger griff dabei einen 19-Jährigen an und stieß ihn in den Gleisbereich. Der Minderjährige Täter stellte sich im Anschluss den Beamten. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstag gegen 17 Uhr hielt sich ein 19-Jähriger aus Haar am S-Bahnhof Trudering auf und wartete auf den Zug in Richtung Ebersberg. Unvermittelt griff ihn ein 17-jähriger Kosovare an, woraufhin sich zwischen den beiden eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. In dessen Folge soll der Angreifer den 19-Jährigen in das Gleisbett der S-Bahn gestoßen haben.

Nachdem es ihm gelungen war, wieder auf den Bahnsteig zu klettern, stellten sich mehrere Reisende zwischen die beiden Männer. Der 19-Jährige stieg in die inzwischen eingefahrene S-Bahn und fuhr nach Haar. Hier wurde er durch informierte Beamte der Polizeiinspektion 27 (Haar) festgestellt, von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt und anschließend mit dem Verdacht auf Nasen- und Jochbeinbruch sowie muskulären Verletzungen im Rückenbereich in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige, ebenfalls aus Haar, stellte sich später selbst bei der Inspektion 27.

Die Bundespolizei München sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, insbesondere nach den Reisenden, die sich am Bahnsteig aufhielten, und bittet diese sich unter 089/515550-111 zu melden.