U-Bahn-Fahrer soll 18-Jährige vergewaltigt haben: Entsetzen über Angebot der MVG

Eine 18-jährige Münchnerin soll im Juli in einer U-Bahn eingeschlafen und von dessen Fahrer vergewaltigt worden sein. Heute beginnt der Prozess gegen den 58-Jährigen. Unterdessen sorgt die Meldung über ein anschließendes Angebot eines mittlerweile ehemaligen MVG-Mitarbeiters für Entsetzen. Der Frau soll eine kostenlose Sonderfahrt mit einer Tram angeboten worden sein.

Am Samstag, den 16.06.2018, soll eine 18-Jährige in einer Münchner U-Bahn eingeschlafen und bis zur Wendeschleife „Klinikum Großhadern“ mitgefahren sein. Dort, so stellte es sich laut Polizeiangaben auch auf Videoaufzeichnungen dar, soll sich dann der Fahrer des Zuges an ihr vergangen haben. (Wir berichteten.) Auf Nachfrage der Beamten konnte sich die Frau damals nur teilweise an das Geschehene erinnern. Als sie aufwachte, habe sie festgestellt, dass ein fremder Mann seine Hand in ihrer Hose hatte. Sie verließ daraufhin die U-Bahn.

Der U-Bahn-Fahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen wurde im Anschluss wegen Vergewaltigung einer Widerstandsunfähigen und unterlassener Hilfeleistung angezeigt. Für die Tat muss er sich ab heute vor Gericht verantworten.

Entsetzen und Unverständnis über telefonisches Angebot der MVG

Ein Angebot, das ein Mitarbeiter der MVG der jungen Frau im Anschluss telefonisch gemacht haben soll, sorgt unterdessen für Entsetzen. Wie die tz berichtet, habe dieser ihr eine kostenlose Sonderfahrt mit einer Tram, wie zum Beispiel der Party-Tram angeboten. Die MVG bestätigte uns den Kontakt und gab an, dass dieser über die Polizei vermittelt wurde. Laut eines Statements sei es aber nicht um Entschädigung oder Wiedergutmachung gegangen, sondern um ein Zeichen der Anteilnahme und Unterstützung. Ein bitterer Beigeschmack bleibt dennoch. Der Mitarbeiter, der die Frau angerufen habe, sei mittlerweile nicht mehr bei der MVG beschäftigt, ebenso der beschuldigte U-Bahn-Fahrer.

Das komplette Statement der MVG lesen Sie hier: