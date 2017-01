Überfall auf Lebensmittelmarkt – Mitarbeiter mit Pistole bedroht und in Toilette eingesperrt

Am Donnerstagabend wurde ein Lebensmittelmarkt in Trudering überfallen. Ein vermeintlicher „Kunde“ bedrohte zwei Angestellte mit einer Pistole, leerte den Safe und sperrte die Angestellten anschließend in die Mitarbeitertoilette ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr haben sich zwei Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes an der Wasserburger Landstraße zur Tagesabrechnung in den hinteren Geschäftsbereich begeben. Neben einem weiteren Angestellten, der im eigentlichen Verkaufsbereich geblieben ist, hat sich dort nur noch ein vermeintlicher Kunde aufgehalten. Dieser „Kunde“ ist den Angestellten unbemerkt in den Mitarbeiterbereich des Ladengeschäfts. Im hinteren Ladenbereich bedrohte er die beiden Angestellten mit einer dunklen Pistole und forderte den 30- Jährigen und 59 Jahre alten Mann auf den Tresor zu öffnen.

Anschließend hat der Täter die beiden Angestellten in eine Mitarbeitertoilette eingesperrt.

Nachdem er nur noch eine Zwischentür zum eigentlichen Kundenbereich verriegelt und den Safe geleert hatte, flüchtete der Täter mit dem Geld über den Hinterausgang des. Der dritte Angestellte wurde erst nach geraumer Zeit auf die Hilferufe seiner Kollegen aufmerksam. Er verständigte die Polizei. Obwohl die Fahndungsmaßnahmen sofort eingeleitet wurden, blieben sie ohne Erfolg.

Die Mitarbeiter wurden bei dem Raubüberfall nicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Bei dem unbekannten Räuber handelt es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann, 1,80 m groß und mit kräftiger Statur. Er sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit Kapuze, Blue-Jeans, graue Baumwollhandschuhe und schwarze Halbschuhe. Er hatte sich mit einem rot-schwarz-karierten Tuch maskiert.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

