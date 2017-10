Uli Hoeneß will den neuen Trainer „in den nächsten Tagen“ präsentieren

FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat laut Münchner „Abendzeitung“ dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola den Namen des neuen Chefcoaches verraten.

Der Vereinspräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, sagte der Münchner Abendzeitung am Mittwoch: „Das war ein rein freundschaftliches Treffen. Aber natürlich haben wir uns auch fachlich ausgetauscht. Ich habe ihm auch gesagt, wen wir in den nächsten Tagen präsentieren – und da war er einverstanden“.

Hoeneß hatte sich am Dienstag mit Guardiola, dem heutigen Trainer von Manchester City, in einem Münchner Restaurant getroffen. „Er ist jetzt drei Tage in München und war gestern auf dem Oktoberfest. Er hat mir versprochen, jedes Jahr zum Oktoberfest zu kommen. Es war ein wunderschönes Mittagessen. Wir haben unsere Freundschaft aufgewärmt, aber mehr nicht“, sagte Hoeneß laut dem Bericht weiter.

Die Bayern hatten sich am vergangenen Donnerstag nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Paris Saint-Germain vom Italiener Carlo Ancelotti getrennt. Beim 2:2 bei Hertha BSC in der Bundesliga am Sonntag saß Co-Trainer Willy Sagnol auf der Bank. Als einer der Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Ancelotti gilt der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund Thomas Tuchel.

dpa/kp