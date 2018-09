Um 18 Uhr im Backstage: Marteria und Casper geben Gratiskonzert in München

Auf Facebook kündigen Casper und Materia ihr spontanes Gratis-Konzert an.

Münchner aufgepasst: Wenn ihr spontan seid, habt ihr heute die Chance, die beiden Rapper Marteria und Casper bei einem kostenlosen Konzert live zu erleben. Los geht’s um 18 Uhr im Backstage.

Marteria verkündete dies auf seiner Facebook- und Twitter-Seite. Zusammen mit dem Rapper Casper trat er auch bei der „#wirsindmehr“-Demonstration in Chemnitz auf. Das kostenlose Konzert soll am heutigen Mittwoch (5. September 2018) um 18:00 Uhr im Backstage München stattfinden. Man braucht also keine Tickets und kann einfach vorbei kommen.

Die beiden Rapper sind derzeit gemeinsam auf der „Monstertruck-Konzert“-Tour. Dabei verfahren sie nach einem Prinzip, das dem der Pop-Up-Stores ähnelt. Ihre Konzerte werden spontan im Internet angekündigt, ohne dass es vorher irgendwelche Informationen gibt. Bei ihren Shows performen Marteria und Casper Songs aus ihrem neuen Album. „Casteria“ verkündeten allerdings, dass ihr heutiger Auftritt in München der letzte dieser Art sein wird.

Aber keine Sorge, falls ihr heute nicht dabei sein könnt. Die beiden Sprechgesangsartisten werden noch häufiger gemeinsam auf der Bühne stehen. Auf Marterias Website findet ihr die aktuellen Konzertdaten.