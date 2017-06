Unbekannte verteilen Gülle auf umstrittenem Spielplatz

Auf einem umstrittenen Spielplatz in einem Wohngebiet im mittelfränkischen Fürth haben Unbekannte Gülle verteilt.

«Es war klar, dass da nichts umgefallen ist, sondern dass das mutwillig passiert ist», sagte eine Sprecherin des Grünflächenamtes der Stadt Fürth am Donnerstag. Zuvor hatten die «Fürther Nachrichten» darüber berichtet. Die Gülle sei an vielen verschiedenen Stellen verteilt worden – etwa am Fuß von Spielgeräten, wo der Einstieg ist, oder auf Sitzmöglichkeiten. Anwohner hatten sich im Frühjahr in einem Brief an die Stadt über den Spielplatz beschwert.

Die Polizei sei bereits vor einer Woche – ebenfalls von Anwohnern – über den Vorfall informiert worden. Sie ermittele inzwischen gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung. Nachdem eine Reinigungsfirma den Spielplatz gesäubert hatte, konnte er am Dienstag wieder freigegeben werden.

In dem Brief hatten sich einige Anwohner über Lärmbelästigung durch den Spielplatz beklagt. Das Thema solle in einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses aufgegriffen werden, sagte die Behördensprecherin. Die Unterzeichner des Briefs wollen mit der Gülle jedoch nicht in Verbindung gebracht werden: «Wir haben bewusst das offene Gespräch mit der Stadt gesucht und distanzieren uns von dieser Selbstjustiz», sagten sie der Zeitung.

