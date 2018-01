Unbekannter küsst Kind auf Mund – Täter gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag ein Mädchen auf den Mund geküsst. Sie war mit ihrer Mutter auf einem Spielplatz unterwegs.

Es passierte auf dem Spielplatz in einer Wohnanlage in der Großbeerenstraße in Moosach. Eine Mutter war mit ihrer 8-jährigen Tochter unterwegs. Zeitweise spielte das Kind außerhalb des Sichtfelds der Mutter und genau in so einem Moment kam ein Mann auf das Mädchen zu, küsste und umarmte es von hinten. Ein anderes Kind alarmierte daraufhin die Mutter des Mädchens, die den Täter verfolgte und aufhalten wollte. Der Mann entschuldigte sich bei der Frau und flüchtete.

Täterbeschreibung

männlich

ca. 170cm groß, kräftige Statur

ca. 45 Jahre alt

sprach gebrochen Deutsch

auffälliges Grübchen am Kinn

Jeder, der sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.