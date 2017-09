Unbekannter Toter: Polizei will Identität mit Foto aufklären

In München ist ein bisher unbekannter Mann zusammengebrochen und gestorben. Die Polizei hofft nun mit der Veröffentlichung eines Fotos auf Hinweise zu seiner Identität.

Am Mittwoch (13.09.2017, gegen 14.17 Uhr) brach ein bislang unbekannter Mann in der Nähe der Fußgängerbrücke am Stiftsbogen 41 ohne ersichtlichen Grund zusammen. Er wurde unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am Samstag, 16.09.2017.

Um wen es sich bei dem Mann handelt, konnte bislang nicht geklärt werden, weshalb die Polizei mit einem Foto versucht mehr über die Identität des verstorbenen Mannes herauszufinden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie das Foto der Leiche sehen möchten. Aus Pietätsgründen haben wir es unter diesem Link bereitgestellt.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 50-60 Jahre alt, 176 cm groß, 87 kg schwer, blaue Augen, graue Haare, Stirnglatze, Leberfleck auf der Brust auf Höhe der rechten Achsel; bekleidet mit schwarzer Jacke, grünblau- weiß kariertem Hemd, blauer Jeans, braunen Schuhen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.