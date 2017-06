Unerlaubter Welpenhandel unterbunden

Am Montag, den 05. Juni, sollte gegen 16.00 Uhr in Neuperlach eine unerlaubte Übergabe von Hundewelpen stattfinden.

Eine 23-jährige Münchnerin wurde über einen Internetanbieter am vergangenen Freitag auf den Verkauf eines Welpen aufmerksam. Da ihr das Angebot verdächtig vorkam, zog sie zu dem Treffen mit den Verkäufern in Neuperlach die Polizei hinzu. Die Verkäuferin, eine 38-jährige rumänische Angestellte, bot den Hund für 250 Euro zum Verkauf an. Zu dem vereinbarten Verkaufstermin erschien die Verkäuferin in Begleitung eines 38-jährigen rumänischen Angestellten.

Der zwei Monate alte Welpe namens Hugo stammte aus Rumänien und war nach Angaben der Verkäuferin ein Geburtstagsgeschenk ihres Begleiters gewesen. Nach einer Überprüfung der Papiere des Welpen wurde festgestellt, dass die erforderliche Tollwutimpfung nicht gegeben wurde.

© Symbolbild

Die Verkäufer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der illegalen Einfuhr des Hundes ins Bundesgebiet. Der Welpe Hugo wurde durch Polizeibeamte ans Tierheim München übergeben.

mhz/Polizeipräsidium München