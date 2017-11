Unfall mit Sattelzug: A99 stundenlang gesperrt

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der A99 im Bereich Haar ein Unfall mit einem Sattelzug. Die Autobahn musste daraufhin stundenlang gesperrt werden.

Nach einem Unfall auf der A99 hat der Freitagmorgen für viele Pendler im Kreis München mit Verkehrschaos und Stau begonnen. Die Autobahn musste in Richtung Salzburg – morgens im Berufsverkehr – für mehrere Stunden gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Sattelzug war in der Nähe von Haar in eine Warnblinkanlage einer Baustelle – ein sogenannter Sicherungsanhänger – gefahren. Dieser Anhänger fing Feuer und brannte aus. Auch der Sattelzug wurde stark beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 100 000 Euro. Auch die Unfallursache war zunächst unklar. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt.

dpa