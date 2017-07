Uns erwartet der heißteste Tag des Jahres

Sonnenuntergang am Starnberger See.

Es wird in den nächsten Tagen wohl so heiß wie noch nie in diesem Jahr werden. In Niederbayern könnte das Thermometer bis auf 37 Grad steigen.





Wem die Temperaturen dieser Tage schon zusetzen, der dürfte es in den kommenden Tagen nicht unbedingt leichter haben. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, kann es am Dienstag in Niederbayern bis zu 37 Grad heiß werden. «Das könnte der heißeste Tag 2017 werden», sagte ein DWD-Mitarbeiter.