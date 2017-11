Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende

Trotz der kalten Temperaturen draußen, solltet ihr euch nicht von unseren Veranstaltungen am Wochenende abhalten lassen. Mit der neuen Apassionata-Equila-Show, dem Midnightbazar und vielem mehr, ist wieder so einiges los in München.

APASSIONATA: EQUILA

Das neue Showerlebnis verzaubert die Besucher mit Reitkunst, Luftakrobatik, faszinierender Musik und Tanzchoreographien. Mensch und Pferd leben bei diesem neuen Abenteuer im harmonischen Einklang miteinander. Die neue Pferdeshow ist im eigens dafür errichteten Showpalast im Münchner Norden zu sehen. Weitere Infos hier.

CIRCUS RONCALLI

Noch dieses Wochenende ist der Circus Roncalli in der Stadt. Wenn ihr bis jetzt noch nicht das außergewöhnliche Jubiläumsprogramm zum 40.Geburtstag gesehen habt, solltet ihr euch die Gelegenheit bis zum Sonntag nicht entgehen lassen. Weitere Infos hier.

© Foto: Circus Roncalli GmbH 2013

HERBSTBALL IM FESTSAAL DES RESTAURANTS HIRSCHAU

Am Freitag findet ab 20 Uhr eine Tanzveranstaltung im Festsaal des Restaurants Hirschau im Englischen Garten statt. Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr. Der Abend wird von Party-time mit Live-Musik begleitet. Tickets zu diesem Event findet ihr hier.

COMEDY CLUB MUNICH

Internationale Comedians aus Canada, USA, Irland und Deutschland sind am Freitag zu der größten englisch-/ deutsch-sprachigen Comedy Show eingeladen. Die Show bietet gute Unterhaltung und viel zu Lachen. Mit unter den Comedians sind: Matt Devereux, Wahlmünchner from Canada; Andreas Beckenbach, ein Sachse in München; Mel Kelly, ein Münchner aus Irland. Weitere Infos hier.

MIDNIGHTBAZAR-NACHTFLOHMARKT

Ihr haltet nichts vom frühen Aufstehen am Wochenende? Dann seid ihr auf dem Midnightbazar am Samstag genau richtig aufgehoben. Hier könnt ihr nicht nur wahre Schnäppchen ergattern, sondern auch in guter Gesellschaft essen und euch den ein oder anderen Drink gönnen. Der Nachtflohmarkt, der dieses mal in der Reithalle stattfindet, wird außerdem von Live Musik begleitet. Weitere Infos hier.

© Foto des Nachtflohmarkts München

AUSBILDUNGSMESSE IHK jobfit!

Ziel der Industrie- und Handelskammer Ausbildungsbetriebe ist, Jugendlichen bei der Entscheidung um einen Ausbildungsplatz oder einen Studiengang zu unterstützen. Die Ausbildungsmesse findet diesen Samstag in München statt. Jugendliche haben hier die Möglichkeit sich über Ausbildungsberufe zu informieren und Kontakte zu IHK-Ausbildungsbetrieben zu knüpfen. Weitere Infos hier.

LOVE CIRCUS BASH MÜNCHEN

Wer bald heiraten möchte, kann sich von der Hochzeitsmesse der ganz besonderen Art am Samstag und am Sonntag inspirieren lassen. Bereits im vergangenen Jahr im Januar fand das Wedding Festival statt. Heiratswillige, die ihren Tag zum schönsten Tag im Leben machen wollen, haben die Möglichkeit die neusten Trends zu entdecken. Weitere Infos hier.

AIRPORT-TOUR FEUERWEHR

Jeden Sonntag könnt ihr am Münchner Flughafen einen Blick hinter die Kulissen der Flughafenfeuerwehr werfen. Die Tour dauert 90 Minuten. Sie beinhaltet einen Besuch des Fuhrparks der Feuerwehr. So könnt ihr euch einen Eindruck über die Fahrzeuge verschaffen. Weitere Infos hier.