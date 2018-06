Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende

Am Sonntag wird die olympiasche Reitanlage in Riem wieder zur Festival-Location. Bei "Isle of Summer" treten internationale Top-Künstler der Elektro- und EDM-Szene auf. Gefeiert wird von 11-22 Uhr, auf vier verschiedenen Bühnen. Als Top-Acts sind Adam Beyer, Ben Klock und Boris Brejcha bestätigt. Party, Drinks und Open-Air - was will man im Sommer mehr?

Tickets und weitere Infos gibt es hier.

