Unsere Veranstaltungstipps für dieses Wochenende

Das Wochenende naht und unsere Veranstaltungstipps werden wieder für reichlich Spaß sorgen. Neben dem Hofbräu-Festival, der Neuhauser Musiknacht und mehr, treten auch ernste Themen in den Vordergrund, wie zum Beispiel die Aktion „Ärmel hoch gegen Blutkrebs“.

HOFBRÄUHAUS-FESTIVAL

Das erste große Hofbräuhaus-Festival findet diesen Freitag statt. Die Bigband Dachau, Lenze und die Buam, Kapelle Josef Menzl, LischKapelle, Berghammer Tanzlmusi und Allgäuer KaEss Spatzen Musi werden für ausreichend Stimmung sorgen und das Wirtshaus zu einem Dancefloor verwandeln. Bei dieser Veranstaltung steht auch eine kritische Auseinandersetzung mit der bayerischen Kultur im Fokus. Weitere Infos hier.

© Foto: Hofbräuhaus München

EAT & STYLE – DAS FOODFESTIVAL

Dieses Foodfestival ist für alle, die Kulinarik lieben. Experimentierfreudige Genießer und neugierige Food-Blogger, aber auch Profis wie zum Beispiel Gastronomen und Köche sind hier bestens aufgehoben. Im Großen und Ganzen ist dieses Festival für alle, die Essen lieben. An der Seite angesagter Spitzenküche und Experten könnt ihr die neusten Trends ausprobieren und euch austauschen. Weitere Infos hier.

GRAND OPENING – MIRROR MUNICH BAR

Am Freitag öffnet in der Occamstraße in Schwabing die Mirror Munich Bar. Lasst euch selbst vom einzigartigen Raumdesign und neuartigen Cocktailkreationen begeistern. Begrüßt werdet ihr ab 18 Uhr mit einem Willkommensdrink. DJ Amar Pure begleitet den Abend mit einem Live-Saxophon. Weitere Infos hier.

UNEXPECTED FASHIONEVENT

Am Freitag und Samstag dreht sich in den Pasinger Arcaden alles um trendige Mode. Zusammen mit der Münchner Fashion-Bloggerin Franziska Elea bzw. Claudia Effenberg mit Tochter Lucia könnt ihr an vielen kostenlosen Aktionen teilnehmen. Unter Anderem an einem kostenlosen Laufsteg-Training oder einer Live-Modenschau inklusive Contest. Am Ende werden die Sieger geehrt. Weitere Infos hier.

THE MUNICH SHOW

Die Munich Show ist Europas größte Messe für Edelsteine, Schmuck und Mineralien. Von Freitag bis Sonntag könnt ihr in eine faszinierende Welt von Mineralien, Fossilien und Edelsteine eintauchen. Die Sortimentsbereiche sind in vier große „Messewelten“ geteilt. Weitere Infos hier.

LICHTWOCHE

Ganze acht Tage wird München in unterschiedlichen Farben leuchten. 40 Programmpunkte stellen hier Licht in all seinen Facetten dar. Gezeigt wird das riesiege Einsatzspektrum von Licht als Gestaltungsmedium. Dabei wird den Besuchern einiges geboten: Besichtigungen, Führungen, Vorträge, Workshops und Licht-Performances. Und das Gute daran: Fast alle Programmpunkte sind kostenlos. Weitere Infos hier.

© Guerilla Lighting

SPIELART THEATERFESTIVAL

Sophie Becker und Tilmann Broszat haben dieses Programm konzipiert. Vor allem haben sich Sophie Becker und Tilmann Broszat den zwei unterschiedlichen Regionen Süd- und Ostasien sowie Südafrika genähert. Die Auseinandersetzung mit Geschichte und Traditionen, aktuelle Entwicklungen der performativen Künste im Zusammenhang mit der Gesellschaft und vieles mehr stehen hier im Vordergrund. Weitere Infos hier.

NEUHAUSER MUSIKNACHT

Die Neuhauser Musiknacht geht in die achte Runde. Traditionell findet sie immer am vierten Samstag im Oktober statt. Bei rund 55 Kneipen, Bars und Restaurants ist mit einem äußerst vielfältigen Musikprogramm bestimmt für jeden etwas dabei. Weitere Infos hier.

BUNTE Beauty Days

Die Schönheitsmesse für Frauen feiert am Samstag und am Sonntag Premiere. Zahlreiche Marken und Experten präsentieren die neuesten Trends und Behandlungsmethoden der Beauty-Branche. Ihr könnt euch bei den BUNTE Beauty Days von Beauty-Experten individuell beraten lassen und von Prominenten die neuesten Trends und Treatments einfangen. Weitere Infos hier.

STIFTUNG AKTION KNOCHENMARKSPENDE BAYERN: Ärmel hoch gegen Blutkrebs!

Am Sonntag findet im Bayerischen Fliesenhandel von 11 Uhr bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion für Gülay und viele andere Patienten in der Stockacherstraße 9 statt. Bei aktuell mehr als 31 Millionen freiwilligen Stammzellspendern gibt es noch immer nicht für jeden Patienten den passenden Spender. Deshalb ist es notwendig die Zahl der registrierten Spender zu steigern. Weitere Infos hier.