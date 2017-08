Festivals abgebrochen – Verkehr lahm gelegt: Mehrere Verletzte nach Unwetter in Bayern

Ein Unwetter war angekündigt worden – doch es kam heftiger als befürchtet. Orkanböen und dicke Regenwolken sind über Bayern hinweggezogen und haben deutliche Spuren hinterlassen.

München/Übersee – Heftige Unwetter vor allem über Südbayern haben am Freitagabend Hunderte Einsätze von Feuerwehr und Polizei ausgelöst, Verkehrschaos verursacht und Festivals unterbrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt, die Sachschäden dürften hoch sein. «Die Gewitterneigung war bekannt, nun ist das südöstliche Oberbayern jedoch von einem weit heftigeren als von den Wetterdiensten zunächst prognostizierten Sturm überzogen worden», teilte die Polizei mit.

Chiemsee Summer abgesagt

Leider müssen wir den letzten Tag auf dem #chiemseesummer 2017 absagen… https://t.co/BXpP4tHas4 — Chiemsee Summer (@chiemseesummer) 19. August 2017

Das Chiemsee-Summer-Festival in Übersee (Landkreis Traunstein) und das Echelon-Festival in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) wurden wegen Sturmböen und Regens abgebrochen. In Übersee, beim Chiemsee Summer Festival, wurden laut ersten Polizeiangaben knapp 50 Personen behandelt, darunter auch viele, die nur eine psychische Betreuung (Krisenintervention) benötigten. Ernsthafter verletzt und in einem Krankenhaus aufgenommen wurden bisher 10 Personen, es gibt keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Veranstalter des Chiemsee Summers dirigierten Verletzte über die Sozialen Netzwerke zu Sanitätern. Eine Info-Hotline wurde für diejenigen eingerichtet, die Begleiter suchen. Das Festival wurde vorzeitig beendet.

Für Besucher wurden Notunterkünfte geöffnet. «Grund hierfür ist, dass die Campingplätze total verwüstet worden sind und die meisten Gäste derzeit ohne Dach über dem Kopf dastehen», teilte die Polizei mit. Das Unwetter hinterließ eine Spur der Verwüstung: Sogar das für Starkwinde ausgelegte Hauptzelt auf dem Chiemsee Summer sei beschädigt worden. Von einem Riesenrad krachten einzelne Gondeln zu Boden. «Das Festival Echelon wurde mindestens ebenso stark getroffen. Hier spricht die Polizei derzeit von etwa 10 verletzten Personen, darunter ist nach jetzigem Stand kein Schwerverletzter. Dort konnten Gäste in einer Fliegerhalle untergebracht werden», hieß es in einer Mitteilung. Auch die Bühnen seien beschädigt worden. Die Verantwortlichen informieren auf ihrer Facebook-Seite, ob und wann das Festival weitergehen kann.

Sperrungen bei Bahnverkehr und Autobahnen

Sowohl der Bahnverkehr als auch diverse Autobahnen und Bundesstraßen wurden zwischenzeitlich gesperrt, damit beispielsweise heruntergefallene Bäume weggeräumt werden konnten. So ging etwa auf Teilen der A8 und der A7 zwischenzeitlich nichts mehr. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, Störungen gebe es etwa von Mühldorf in Richtung Salzburg, Passau und Rosenheim sowie im Allgäu. Bis wann die Probleme behoben sind, war in der Nacht zum Samstag völlig unklar.

In München wurde am Abend der S-Bahn-Verkehr für rund 40 Minuten komplett eingestellt. Seit 22.25 Uhr führen viele Züge wieder, sagte der Sprecher. Allerdings brauche es seine Zeit, bis die Verzögerungen im Fahrplan überwunden seien. Zudem würden immer wieder Äste und Bäume in den Gleisen gemeldet. Das müsse geprüft werden.

Die Feuerwehr in der Landeshauptstadt berichtete von mehr als 100 Einsätzen und warnte vor überfluteten Unterführungen – twitterte aber zugleich, es habe keine Verletzten durch Unwetter im Stadtgebiet München gegeben. Wegen des Unwetters wurde auch die zweite Hälfte des Bundesliga-Auftaktspiels zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen verspätet angepfiffen.

Bei Siegsdorf mussten Feuerwehrkräfte eingreifen und „einen Zug erden“, nachdem dieser im Bereich einer herabgerissenen Stromleitung zu stehen gekommen war. Die etwa 90 Fahrgäste wurden durch Feuerwehrkräfte und das THW evakuiert und in einer Turnhalle in Grabenstätt untergebracht und betreut.

In Weßling (Landkreis Starnberg) wurde ein Mann auf einem Spielplatz von einem umstürzenden Baum getroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Bereich Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) sei eine Person schwer verletzt worden, als sie gegen einen Baum fuhr. Zudem liefen Keller voll Wasser, Bäume krachten auf Autos und Häuser. Auch das Volksfest in Günzburg mit rund 3000 Besuchern sei geräumt worden. Im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West gab es mehr als 220 Einsätze.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) waren vor allem in Südbayern binnen kurzer Zeit erhebliche Regenmassen niedergeprasselt. Für München meldete ein Sprecher 27 Liter innerhalb einer halben Stunde. Im niederbayerischen Vilsheim (Landkreis Landshut) seien es 32 Liter gewesen. «Das ist schon ziemlich heftig», sagte der DWD-Mitarbeiter. Hinzu kamen den Angaben zufolge schwere Sturmböen. Einige seien mit weit mehr als 100 Kilometern pro Stunde orkanartig gewesen.

Im Laufe der Nacht sollte das Unwetter Richtung Bayerischem Wald abziehen. Die Gewitter schwächten sich ab, prognostizierte der Sprecher. Bis dahin sei vereinzelt aber mit heftigen Schauern und teils Orkanböen zu rechnen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern gab für mehrere Landkreise im Süden des Freistaats Vorwarnungen ab. Insbesonders die Isar-Ufer sollten laut Feuerwehr gemieden werden.

dpa / pm