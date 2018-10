Urlaub 2019: Die Brückentage im kommenden Jahr

Setzt man seine Urlaubstage geschickt ein, kann man dank der Brückentage mehr Urlaub rausholen. Dadurch ergeben sich 2019 wieder so einige Möglichkeiten. Die Heiligen Drei Könige fallen zwar auf einen Sonntag, aber da Ostern und der Tag der Arbeit sowie Pfingsten und Fronleichnam so nah beieinander liegen, kann man hier einen längeren Urlaub einplanen. Wann Sie am besten Ihren Urlaub beantragen, lesen Sie hier.

Das Jahr neigt sich schön langsam dem Ende zu. Höchste Zeit also die Urlaubsplanung für das nächste Jahr in Angriff zu nehmen.

Das könnte Sie auch interessieren

In München Flipper spielen? Hier geht das noch

Das einst so beliebte Automatenspiel ist scheinbar von der Bildfläche verschwunden. Doch es gibt in München noch Orte, an denen ihr in (…)

Obatzter, Schweinsbraten und Co. – Die besten Bayerischen Lokale in München

Ihr habt so richtig Lust auf Schweinsbraten, Kässpatzen, Obatzten und Co.? Die besten bayerischen Restaurants und Gaststätten in (…)

Bayern, deine Seen: Der Chiemsee

Im Laufe des Sommers stellen wir euch jede Woche einen neuen See aus unserer Region vor. Dazu liefern wir Freizeittipps, was ihr vor (…)

München: Veranstaltungstipps für das Wochenende

Bike & Style, Boulder-Weltcup, Hans-Sachs-Straßenfest, Theatron-Musik-Sommer und mehr: Das sind die besten Veranstaltungen in (…)

Tipps für die Wiesn-Anfahrt: So kommt ihr zum Oktoberfest

Das Oktoberfest in München lockt jährlich mehrere Millionen Besucher an. Doch wie kommt man eigentlich am besten dort hin? Wir haben (…)

Bayern, deine Seen: Der Tegernsee

Im Laufe des Sommers stellen wir euch jede Woche einen neuen See aus unserer Region vor. Dazu liefern wir Freizeittipps, was ihr vor (…)