Veranstaltungen am Wochenende in München

Bier gibt’s in München eigentlich 365 Tage im Jahr – ein bisschen Wiesn-Stimmung kann man jedoch bereits dieses Wochenende im Rahmen des Starkbierfests genießen. Doch auch für die Jüngeren gibt es genug zu erleben. Unsere Auswahl für diese Wochenende:

Starkbierfest

10. März bis 02. April, Paulaner am Nockherberg

Das Starkbierfest hat nicht nur bei Einheimischen einen guten Ruf, auch Besucher von außerhalb kommen zum Paulaner am Nockherberg, um bei guter Stimmung auch mal selbst einen Masskrug in die Höhe stemmen zu können. Das Starkbierfest beginnt heuer am Freitag und dauert bis zum 02. April. Mehr zum Salvator-Ausschank gibt’s hier.

St. Patrick’s Day

12. März, 12:00 Uhr, Münchner Freiheit – Wittelsbacherplatz

Am Sonntag ist es wieder soweit: es ist St. Patrick’s Day. Zum nunmehr 22. Mal treffen sich Feiernde aus allen Winkeln in der Münchner Innenstadt zur Parade in Grün. Zahlreiche Show- und Musik-Acts sorgen auch dieses Jahr wieder für die heitere Stimmung während des Umzugs.

© St. Patrick's Day 2014 - Greening München Olympiaturm und BMW Welt ©D.I.F. e.V. / Fotograf Andreas Kotowski

Olympiapark

Bei schönem Wetter bietet der Olympiapark eine Fülle an Beschäftigungsmöglichkeiten. Vom Olympiasee über den Olympiahügel bis zum Olympiaturm – zahlreiche schöne Orte zum Erkunden und Entspannen. Veranstaltungen im und rund um den Olympiapark finden Sie auf www.olympiapark.de.

Internationale Handwerksmesse

Bis 14. März, Messe München

Unter dem Motto „Handwerk – Made in Germany“ findet noch bis zum 14. März die Internationale Handwerksmesse in München statt. Infos, Programm und Tickets gibt’s unter www.ihm.de.

© Wohnkomfort auf wenig Fläche, aber atemberaubende Ausblicke in die Natur können die Nautilus Hausboote bieten. Auf der Messe ist eines der Boote zu bewundern. Foto: Nautilus Hausboote / GHM

Bolz- und Spielplätze in München

Der Frühling ist da und die Jüngeren sind schon seit Langem wieder draußen und toben durch die Stadt. Wer mit seinen Kindern mal abseits des Stamm-Spielplatzes Spaß haben möchte, findet in unserer großen Auswahl das passende Angebot.

© Symbolfoto

kw