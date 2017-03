Veranstaltungen am Wochenende in München

Unsere Veranstaltungs- und Freizeittipps in München für diese Woche in der Übersicht:

Starkbierfest

Bis 02. April, Paulaner am Nockherberg

Das Starkbierfest hat nicht nur bei Einheimischen einen guten Ruf, auch Besucher von außerhalb kommen zum Paulaner am Nockherberg, um bei guter Stimmung mal selbst einen Masskrug in die Höhe stemmen zu können. Das Starkbierfest dauert noch bis zum 02. April. Mehr zum Salvator-Ausschank gibt’s hier.

Hochstraße 77, 81541 München

Refugees. Eine Herausforderung für Europa

Bis 07. Mai, Literaturhaus München

In einer Fotoausstellung präsentiert Herlinde Koelbl ab dem 16. März das Leben von Flüchtlingen nach der Flucht. Begleitet hat die renommierte Künstlerin die Flüchtlinge nicht nur bei ihrer Reise und in Auffanglagern, sondern auch während der Zeit danach. Wie sich das Leben als Neuankömmlinge in einem neuen Land gestaltet, kann man bis zum 07.05.2017 im Literaturhaus München selbst erkunden.

Salvatorplatz 1, 80333 München

Münchner Bücherschau Junior

Bis 19. März, täglich 9-19 Uhr, Münchner Stadtmuseum

Kinder für die Bücherwelt und das Lesen zu begeistern ist das auserkorene Ziel der Ausstellung im Münchner Stadtmuseum. Mit rund 5000 Büchern und zahlreichen Autoren-Lesungen ist am Wochenende für wohl jeden Geschmack das Passende dabei. Der Eintritt ist frei.

Sankt-Jakobs-Platz 1, 80331 München

Blasmusik der Münchner Philharmoniker

19. März, 11 Uhr, Hofbräuhaus

Traditionelle Werke der Blasmusik können Interessierte am Sonntag im historischen Festsaal des Hofbräuhauses bewundern. Traudi Siferlinger führt die Gäste durch das Programm – Tickets gibt es hier.

Platzl 9, 80331 München

Bolz- und Spielplätze in München

Der Frühling ist da und die Jüngeren sind schon seit Langem wieder draußen und toben durch die Stadt. Wer mit seinen Kindern mal abseits des Stamm-Spielplatzes Spaß haben möchte, findet in unserer großen Auswahl das passende Angebot.

© Symbolfoto

kw