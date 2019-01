Veranstaltungen am Wochenende in München

Wer gerade jetzt in der kalten Jahreszeit mal so richtig schwitzen will, kann sich am Wochenende in den M-Bädern in die Sauna setzten. Am Freitag wird das Südbad ab 18:00 Uhr eine einzige Saunalandschaft. Innen und außen werden viele bunte Lichter leuchten, die wohliges Ambiente schaffen. Am Samstag gibt es im Cosimawellenbad eine griechische Nacht. Ab 23:00 Uhr liegt ein Duft von Kräutern, Minze und Zitrone in der Luft und es gibt Olivenöl mit frischem Brot. Ab 23:00 Uhr darf sogar nackt im Wellenbad gebadet werden. Im Müller’schen Volksbad findet eine Mitternachtssauna statt.