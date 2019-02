Veranstaltungen am Wochenende in München

Lauf-Enthusiasten können sich am 10. Februar ganz ihrer Leidenschaft hingeben, beim Münchner Winterlauf über 20 km. Zusätzlich gibt es einen Faschingslauf über 10 km. Gelaufen wird ein 5-Kilometer-Rundkurs. Es geht durch den Olympiapark, vorbei am Olympiastadion, zum Gelände des ehemaligen Radstadions, über den Coubertinplatz zur BMW-Welt, von dort zum Sea Life und am Olympiaberg zurück zum Stadion. Der 10 km-Lauf hat ein Teilnehmerlimit von 200 Läufern. Zeitplan, weitere Infos und Anmeldeinformationen hier.