Veranstaltungen am Wochenende in München

Am Samstag den 16. Juni lädt die Polizei München von 10 bis 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ in das Polizeipräsidium in der Ettstraße ein. Hier bekommt man interessante Einblicke hinter die Kulissen der Münchner Polizeiarbeit. Von historischen Einsatzfahrzeugen bis hin zu einem Fahrsimulator, der die eigene Reaktionszeit testet, kann man hier viele Sachen bestaunen. Wer möchte, kann sich sogar in einer Haftzelle ablichten lassen. Das ganze Programm gibt es hier.