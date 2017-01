Veranstaltungen am Wochenende in München

Die Aussicht aus einem Heissluftballon genießen, mit Freunden den Fasching feiern oder doch lieber einen Ausflug in eines der vielen Münchner Hallenbäder machen? Am Wochenende ist für alle Unternehmungslustigen wieder einiges in der Landeshauptstadt geboten. Wir haben Tipps für ihre Wochenendplanung.

Montgolfiade

Freitag, den 27.01. ab 10 Uhr in Bad Wiessee

© Ballonglühen bei der Tegernsee Tal Montgolfiade - Foto: TTT GmbH

Bis zum 05.02 findet die 17. Tegernseer Tal Montgolfiade statt. Zahlreiche Heisslufballons steigen über dem Tegernsee in die Höhe. Außerdem ist ein tolles Rahmenprogramm geboten. Mehr dazu finden Sie hier.

Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus

Freitag, 27.01. ab 10 Uhr im NS-Dokumentationszentrum

© Der Gedenkstein erinnert an die alte Hauptsynagoge in München.

Mehrere Veranstaltungen in München erinnern an die Opfer der Verfolgungen und Tötungen im Dritten Reich. Das Jüdische Museum in München und das NS-Dokumentationszentrum laden an diesem Tage zu Zeitzeugengesprächen und Lesungen ein. Der Eintritt ist jeweils frei. Mehr dazu finden Sie hier.

Weisse Feste

Freitag, den 27.01. ab 20 Uhr in der Max-Emanuel-Brauerei

Wer nicht ganz in weiss erscheint, wird wieder heimgeschickt. Bis zum 28.02. gibt es 13 Feste in den Gebäuden der Brauerei. Schwarzlicht sorgt in allen Räumen für eine tolle Atmosphäre. Einzige Ausnahme ist der Faschingsdienstag, da kommen die Gäste dann nur in schwarz auf die Party. Mehr Informationen finden Sie hier.

Oide Wiesn Bürgerball

Freitag, 27.01. ab 20 Uhr im Deutschen Theater

© Ingrid Grossmann

Hier ist Tracht erwünscht – auf dem Oide Wiesn Bürgerball steht die bayerische Tradition im Vordergrund. Von Schuhplattlern bis zu den Goaßlschnoizern ist alles dabei. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Mehr dazu finden Sie hier.

Schwimmbäder

Wem es draußen zu ungemütlich und kalt ist, der hat immer noch eine tolle Auswahl an Hallenbädern in München. Hier finden Sie unsere Tipps der Schwimmbäder in München.

Skifahren am Wochenende

Wen es eher in die Berge zieht, der kann sich hier mit unseren Webcams vorab einen Überblick verschaffen.