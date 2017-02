Veranstaltungen am Wochenende in München

Exklusive Spirituosen im MVG Museum trinken, die Sport-Neuheiten auf der Messe München kennenlernen oder bis in die Nacht tanzen im Backstage? Wir haben wieder tolle Veranstaltungen am Wochenende in der Landeshauptstadt für Sie.

Finest Spirits

Freitag, 03. Februar von 16 bis 23 Uhr im MVG Museum

Hier kommen alle Genießer voll auf ihre Kosten. Exklusive und ausgefallene Spirituosen werden von Experten vorgestellt und dürfen von den Interessenten probiert werden. Mehr dazu finden Sie hier.

Gauklerball 2017: Die Gaukler in der Märchenwelt

Freitag, 03. Februar ab 20 Uhr im Künstlerhaus am Lenbachplatz

Unter dem Motto „Die Gaukler in der Märchenwelt“ findet der diesjährige Gauklerball statt. Dieses Jahr verwandelt sich das Künstlerhaus in ein Märchenschloss. Mehr Informationen finden Sie hier.

Surf & Skate Festival Party

Freitag, 03. Februar von 23 bis 06 Uhr im Backstage München

Wer ausgelassen feiern will ist am Freitag im Backstage gut aufgehoben. Team Rhythmusgymnastik und der Starmelt Club heizen den Party-Freunden richtig ein. Mehr dazu finden Sie hier.

ISPO München

Sonntag, 05. Februar von 09 bis 18 Uhr in der Messe München

Wir waren vorab schon auf der ISPO Snow:

Mehr als 2.700 Aussteller präsentieren ab Sonntag ihre Sport-Neuheiten für die Sport-Begeisterten. Hier erfahren Sie alles über die Trends der Sportbranche. Mehr dazu gibt es hier.

Super Bowl: Public Viewing

Das Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL gilt für viele Sport-Begeisterten als DAS Sportereignis des Jahres. Die Übertragung startet im Deutschen Fernsehen um ca. 23 Uhr, Kick-Off ist um 00.30 am Montag.

Unser Tipp: Public Viewing in der Tonhalle München

Mehr dazu finden Sie hier.

Schwimmbäder

Wem es draußen zu ungemütlich und kalt ist, der hat immer noch eine tolle Auswahl an Hallenbädern in München. Hier finden Sie unsere Tipps der Schwimmbäder in München.

Skifahren am Wochenende

Wen es eher in die Berge zieht, der kann sich hier mit unseren Webcams vorab einen Überblick verschaffen.