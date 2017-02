Veranstaltungen am Wochenende in München

Trotz Sperrungen aufgrund der Sicherheitskonferenz ist am Wochenende wieder einiges los in der Landeshauptstadt. Und wer lieber in die Berge fährt, kann sich bei uns auch vorab einen Überblick verschaffen.

ACHTUNG: In der Innenstadt kommt es aufgrund der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof immer wieder zu Sperrungen! Auch der öffentliche Nahverkehr (Tram 19) ist teilweise angepasst.

IMOT 2017: 24. Internationale Motorrad Ausstellung

Ab Freitag, 17. Februar um 9 Uhr auf dem Messegelände München

© Foto: IMOT

Alles rund um das Motorrad: Alle Vollblut-Biker und Motorrad-Begeisterten kommen hier voll auf ihre Kosten. Bis Sonntagabend stehen die angesagtesten Motorräder, Scooter und Quads im Mittelpunkt – und natürlich auch Bekleidung und Zubehör.

Faschingszug der Damischen Ritter

Sonntag, 19. Februar ab 13.13 Uhr in der Münchner Innenstadt

Mit Musik und gut gelaunt, ziehen die Damischen Ritter durch die Münchner Innenstadt. Traditionell wird im Anschluss die große After-Zug-Party im Hofbräuhaus gefeiert.

Münchner Gästeführer-Verein-Stadtführungen

Sonntag, 19. Februar

Ach München, wie schön du bist! Wer sich für die Geschichte, die Kultur und die Kunst der Landeshauptstadt interessiert, ist hier gut aufgehoben. Der Münchner Gästeführer Verein beschäftigt sich am Weltgästeführertag mit dem Thema „Reform – Zeit für Veränderung“.

Schwimmbäder

Wem es draußen zu ungemütlich und zu kalt ist, der hat immer noch eine tolle Auswahl an Hallenbädern in München. Hier finden Sie unsere Tipps der Schwimmbäder in München.

Museen in der Landeshauptstadt

© Foto: Deutsches Museum

Auch von der kulturellen Seite her hat München viel zu bieten. Statten Sie doch einem der Museen mal wieder einen Besuch ab. Hier finden Sie eine Übersicht der schönsten Museen Münchens.

Skifahren am Wochenende

Wen es eher in die Berge zieht, der kann sich hier mit unseren Webcams vorab einen Überblick verschaffen.