Veranstaltungen am Wochenende in München

Für ein breites Freizeitangebot ist auch dieses Wochenende in München wieder gesorgt. Der Fasching ist in der Stadt und bietet noch bis in die nächste Woche hinein gute Unterhaltung.



f.re.e – Die Reise- und Freizeitmesse

Bis Sonntag, 26. Februar, täglich 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Messegelände München

Die jährlich stattfindende Reise- und Freizeitmesse bietet auch dieses Jahr ein breites Angebot an Informationen und Möglichkeiten, Produktneuheiten zu testen.

Tickets und ausführliche Informationen finden Sie auf der Website der f.re.e.

Straßenfasching „München narrisch“

Ab Sonntag, 26. Februar um 11 Uhr, Fußgängerzone, vom Stachus bis zum Viktualienmarkt

Mit drei Bühnen am Stachus, Richard-Strauß-Brunnen, Marienplatz und einem vielfältigen Programm wird ab Sonntag wieder für gute Faschingslaune für Klein und Groß gesorgt. Der Münchner Fasching findet seinen Höhepunkt auch dieses Jahr im traditionellen Tanz der Marktweiber am Dienstag, den 28. Februar. Eine Übersicht über das Programm finden Sie auf der Stadthomepage.

Bildschön – Ansichten des 19. Jahrhunderts

Ab Dienstag, 21. Februar, täglich im Lenbachhaus

Am 20. Februar eröffnete im Lenbachhaus eine neue Ausstellung zur großen Bandbreite der Kunst des 19. Jahrhunderts. Unseren Beitrag zur neuen Ausstellung finden Sie hier.

Nähere Informationen und Eintrittskarten gibt’s unter: lenbachhaus.de





500-jähriges Jubiläum Schäfflertanz

21. bis 28. Februar, in ganz München

Neben dem Fasching findet dieses Wochenende ein weiteres traditionelles Ereignis statt. Der Münchner Schäfflertanz feiert heuer sein 500-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass vom 21. bis zum 28. Februar außnahmsweise mal außerhalb seines sonst siebenjährigen Turnus zu zahlreichen Auftritten in ganz München ein. Die genauen Termine finden Sie hier.

Pumuckl und die Katze

25./26. Februar im Theater Heppel Ettlich

Passend zum 55-jährigen Geburtstag des kleinen frechen Rotschopfs wird im Theater Heppel-Ettlich das Stück „Pumuckl und die Katze“ aufgeführt. Weitere Informationen zu den Vorstellungen gibt’s auf heppel-ettlich.de.

Unseren Beitrag zum 55. Geburtstag des Pumuckls finden Sie hier.

Räume mieten über das JIZ

Wer sich sein eigenes kleines Event zusammenstellen möchte, kann auf der Website des städtischen Jugendinformationszentrums (JIZ) vorbeischauen. Dort ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für die Planung von Partys, Bandproben, Festen und anderen Veranstaltungen.

Schwimmbäder

Sport und Entspannung miteinander verbinden kann man in den Bädern unserer Stadt. Eine Übersicht finden Sie auf unserer Website unter folgendem Link.