Veranstaltungen, Highlights und Ausflugstipps für das Wochenende

Wieder ist eine Woche rum und das Wochenende steht vor der Tür. Wir präsentieren die besten Veranstaltungen am Wochenende in München. Vom Einkaufsspaß auf dem Flohmarkt über das Münchner RadlKULT Festival ist wieder einiges los in der Landeshauptstadt.

Erlebnisflohmarkt München-Riem

Auf dem Flohmarkt München-Riem treffen sich am Samstag, den 10.06.2017 wieder mehrere Tausend Trödelfreunde, um ihre Schätze zu verkaufen oder zu kaufen.

Wann? Samstag, den 10.06.2017 von 6 Uhr bis 16 Uhr

Wo? Am Messefreigelände, 81829 München, mit dem Auto über die A94/Ausfahrt Feldkirchen-West

© Symbolbild

Münchner RadlKULT – Das Radkulturfestival

RadlKULT ist das Festival der Münchner Rad-Akteure. Hier wird das Radfahren in all seinen Facetten präsentiert und es wird ein Einblick in die unterschiedlich gelebten Fahrradtrends, -kulturen und -initiativen geboten. Im Kreativquartier gibt es in urbaner Kulisse jede Menge zu entdecken und auszuprobieren. Feiern Sie ein ganzes Wochenende beim RadlKULT – Münchens Radkulturfestival die Liebe zum Radl.

Ob Fahrrad-Looping, Kaffee-Rikscha-Lounge, Radl-Reparaturen, Bikepolo, Lastenrad oder Fahrrad-Kunst, das facettenreiche Programm unterhält aktiv Radfahrende wie Stil-Enthusiasten und Kinder gleichermaßen.

Wann? Samstag, den 10. Juni von 14 bis etwa 20 Uhr mit anschließender Party um 22:30 Uhr

Sonntag, den 11. Juni 2017 von 12 Uhr bis 19 Uhr

Wo? Kreativquartier am Leonrodplatz, Schwere-Reiter-Straße 2, Ecke Dachauer Straße

Tram 12/20/21/22 oder Bus 53, Haltestelle Leonrodplatz

© Symbolbild

Ferienprogramm im Junior Campus und im Junior Museum der BMW Welt

Während der Pfingstferien können Kinder zwischen 7 und 14 Jahren in der Münchner BMW Welt in die Rolle von Autobauern und „TÜVtlern“ schlüpfen. Die jungen Ingenieure forschen an interaktiven Stationen im Junior Campus Labor, basteln in der Werkstatt ein eigenes Auto oder werfen einen Blick hinter die Kulissen. Im BMW Museum werden die jungen Besucher zu Nachwuchsdesignern und probieren sich an Airbrush aus.

Alle Ferienworkshops für Kinder im Überblick:

Mobilität gestalten: 09. Juni bis 16. Juni, ab 10.15 Uhr und 14.30 Uhr

Mobilitätstour: 12. Juni bis 14. Juni, ab 10.15 Uhr

BMW Nachwuchsdesigner: 09. Juni und 13. Juni bis 16. Juni, ab 10.15 Uhr

Kosten: 6 Euro pro Kind

Anmeldung unter: junior.programm@bmw.de

Freiluft Tango am Königsplatz

„Tango Monaco“ am Königsplatz bietet mit seiner umwerfenden Kulisse inmitten der griechischen und antiken Gebäude und der über zehn Meter hohen Säulen eine ideale Möglichkeit für Könner, als auch für Anfänger einen unvergesslichen Tanzabend zu erleben.

Wann? Freitag (09.06.17) bis Sonntag (11.06.17) ab 17.00 Uhr, offenes Ende

Wo? Königsplatz, U2

Das Event lässt sich auch ideal mit einem Picknick am Königsplatz kombinieren.

Grundsätzlich ist das Tanzen kostenlos, allerdings beruht das Konzept auf einer Wertschätzungsbasis.

TATwort – Improvisationstheater München

Hochspannung ab dem ersten Moment. Was werden die Schauspieler mit den Zurufen des Publikums machen? Lassen sich aus diesen Vorgaben wirklich lustig-gelungene Szenen,schreiend-komische Gags oder schlicht eine unvergessliche Geschichte zaubern? Die Antwort lautet: ja.

TATwort steht für Improvisationskunst auf höchstem Niveau:

Emotionen, Pointen, schräge Typen, rasanter Szenenwechsel, anrührende Momente und verblüffende Wendungen: jede Szene wird so zur Premiere – unwiederholbar und unvergesslich! Ihr Zwerchfell wird es Ihnen bestätigen.

Wann? Sonntag, den 11.06.2017 um 20.00 Uhr

Wo? Theater Drehleier, Rosenheimer Straße 123

Reservierung: 089 / 48 27 42 oder online

Kosten: 23 € oder zum ermäßigten Preis 16 € pro Ticket