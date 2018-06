Veranstaltungen in München: Was geht am Wochenende?

Egal ob entspannt am Kulturstrand oder wild feiernd beim Puls Open Air Festival – das Wochenende wartet wieder mit einem abwechslungsreichen Programm auf euch.



Versteigerung der Flughafen-Fundsachen

Skurrile Fundsachen sowie allerhand Nützliches und Unnützes können Interessenten wieder am Flughafen München ersteigern. Unter den Utensilien, die unter den Hammer kommen sollen, befinden sich neben einer Motorsäge und einem Heckenschneider auch ein Klappstuhl, Konfetti-Kanonen und ein Windrad-Bausatz. Weitere Informationen zu der Versteigerung finden Sie hier.

Wo? Ismaninger Festzelt (Festwoche in Ismaning)

Wann? 09.06.2018, 13 Uhr

Puls Open Air

Auch dieses Jahr wird auf Schloss Kaltenberg wieder getanzt bis zum Umfallen. Etwa 60 Bands und DJs sorgen auf dem Festival für gute Stimmung. Mit dabei sind unter anderem Kraftklub, Faber und Antilopen Gang. Weitere Informationen zum Festival finden Sie hier.

Wo? Schloss Kaltenberg (Geltendorf)

Wann? 08./09. Juni 2018, ab 13 Uhr

Kino am Olympiasee

© Das Kino in toller Kulisse - Foto: Kino am Olympiasee

10 Jahre lang gibt es das Kino am Olympiasee schon. Und auch in der Jubiläumssaison warten wieder spannende Blockbuster auf die Besucher. Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr die Live-Übertragung der Fußball-WM sein. Das ganze Programm finden Sie hier.

Wo? Freifläche der Olympia-Schwimmhalle

Wann? Bis zum 15. September 2018, Filmbeginn ab ca. 21:15 Uhr

Wee Island

Vom 2. Juni bis zum 3. Juli 2018 kommen Goldgräber auf „Wee Island“ voll auf ihre Kosten. Auf dem extra errichteten Eventgelände gibt es nämlich neben lecker Essen, einem DJ Turm mit Party-Event, einer Chill Area und einem Kinderland auch Deutschlands größten Sandberg in dem jedermann auf Schatzsuche gehen kann. Unter 2.500 Tonnen Sand sind täglich Goldbarren und mit Einkaufsguthaben aufgeladene weeCards im Wert von ca. 5.000 Euro versteckt. Der Eintritt für den sogenannten Klondike kostet 10,00 Euro, die einer karitativen Einrichtung in München zu Gute kommen.

Am Sonntag ab 11 Uhr ist außerdem großer Familientag und ab 18:30 Uhr sind die Münchner Boxer Robin Krasniqi und Emre Cukur zu Gast. Machen Sie sich gefasst auf eine Mega-Atmosphäre mit stilechtem Walk-In und actiongeladenem Showboxen im Ring! Mit Autogrammstunde. Weitere Informationen zum Event finden Sie hier.

Wo? Olympiapark

Wann? 02.06.2018 – 03.07.2018

Bellevue di Monaco Eröffnungs-Straßenfest

Mit einem bunten Straßenfest soll die Fertigstellung des Wohn- und Kulturzentrums der Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco in der Corneliusstraße gefeiert werden. Auf dem Programm stehen etliche musikalische Highlights, ein Fußballturnier und vieles mehr. Eröffnen wird den Festakt Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Wo? Bellevue di Monaco

Wann? 09./10. Juni 2018, ab 13 Uhr

Kino, Mond & Sterne

Ein Picknick am See und dazu der passende Film – genau so lässt sich das Open-Air-Kino im Westpark beschreiben. Bis September dürfen sich die Freiluftkinobesucher auf ein abwechslungsreiches Programm von Blockbustern bis hin zu alternativen Filmschätzen freuen. Das ganze Programm finden Sie auch hier.

Wo? Seebühne im Westpark

Wann? Bis September 2018, Filmbeginn ab ca. 21:30 Uhr

The Nutcracker Reloaded

Tschaikowskys Nussknacker mal anders: Der Prinz ist plötzlich ein amerikanischer R´n´B Sänger, die verwöhnten Zuckerfiguren gelangweilte Blogger. Auch Dracula, Super Mario und Darth Vader bekamen in der modernen Inszenierung von Fredrik Rydman eine spezielle Rolle. Klassik trifft auf Moderne – so könnte man das Stück des schwedischen Star-Choreographen beschreiben. Mit „Swan Lake Reloaded“ verzeichnete er bereits große Erfolge; im Januar 2017 feierte er mit „The Nutcracker Reloaded“ in München Deutschlandpremiere. Für den Sommer hat er sich mit seinem Stück nochmal in der Landeshauptstadt angekündigt. Den Spielplan finden Sie hier.

Wo? Deutsches Theater München

Wann? 05.06.2018 – 10.06.2018

Hamburger Fischmarkt

Hamburg-St. Pauli ist nicht nur ein norddeutscher Stadtteil, sondern ein Lebensgefühl. Und genau dieses versprühen die echten Händler des bekannten Hamburger Fischmarkts aktuell in München. Ob Fischbrötchen mit Krabben oder Bismarckhering, Scholle mit Kartoffelsalat oder Labskaus. All das ist beim Hamburger Fischmarkt in der bayerischen Landeshauptstadt zu bekommen. Und damit nicht genug: Waschechte Nordlichter sorgen auch musikalisch (täglich ab 16 Uhr) für die typische nordische Stimmung. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wo? Wittelsbacherplatz

Wann? 31.05.2018 – 10.06.2018

Kulturstrand

Drei Monate lang verwandelt sich der Vater-Rhein-Brunnen mitten in München zu einer Urlaubsoase. Egal ob zur Mittagspause ein eisgekühlter Kaffee, das klassische Feierabendbierchen nach der Arbeit oder ein Sundowner bei Dämmerung – hier kommt jeder zur Ruhe. Während man die Füße in den Sand steckt, die gemütliche Atmosphäre und den Cocktail in der Hand genießt, lädt täglich von 12 bis 24 Uhr ein Kulturprogramm zum Verweilen ein.

Wo? Vater-Rhein-Brunnen

Wann? Bis 11. August 2018

Weinviertel in deinem Viertel

Das Weinviertel in Österreich ist unter den Sommeliers als eine der faszinierensten Weinregionen mit ausgesprochen köstlichen Auslesen bekannt. Im Juni kommt die österreichische Weinkultur in die bayerische Landeshauptstadt. 15 ausgewählte Restaurants in München schenken die Weine aus dem Weinviertel aus. Erkennbar sind sie an orangefarbenen Liegestühlen vor den Lokalen. Sie finden die ausgewählten Restaurants auch hier.

Wann? 01.06.2018 – 30.06.2018

100 Jahre Freistaat Bayern „Zeichen der Zeit“

100 Jahre ist die Ausschreibung Bayerns zum Freistaat schon her. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt die Stadt eine besondere Ausstellung mit Lackarbeiten, die Schriften, Grafiken und Farben kunstvoll kombinieren und die hundertjährige Geschichte des Freistaats facettenreich abbilden. „Zeichen der Zeit: Zehn Dekaden Bayern in Farbe und Form. 100 Jahre Freistaat Bayern“ heißt die Schau, die aus einer Projektarbeit der Städtischen Meisterschule für das Maler- und Lackiererhandwerk entstand. Weitere Informationen finden Sie auch hier.

Wo? Maximilianeum – Bayerischer Landtag

Wann? 06.06.2018 – 18.06.2018