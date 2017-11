Veranstaltungen und Freizeit am Wochenende in München

Ihr habt noch keine Pläne für das Wochenende? Kein Problem, denn unter unseren Veranstaltungstipps ist bestimmt für jeden was dabei.

Tollwood-Winterfestival

Das Wintertollwood öffnet heute seine Türen. Das diesjährige Motto lautet „Wir, alle“. Zahlreiche Installationen auf dem Festival beschäftigen sich mit den Themen Freiheit, Demokratie und einer offenen, toleranten Gesellschaft. Weitere Infos hier.

Weihnachts- und Wintermarkt am Münchner Flughafen

Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, sollte auf jeden Fall den Weihnachtsmarkt am Münchner Flughafen besuchen. Denn der gleicht einem Wintermärchen. Auf einer großen Eisfläche könnt ihr Schlittschuhlaufen und euch anschließend mit kulinarischen Schmankerln den Bauch vollschlagen. Das Highlight ist ein 15 Meter hoher Christbaum, der in der Dunkelheit leuchtet. Weitere Infos hier.

© Foto: Flughafen München

Münchner Eiszauber am Stachus

Ab Freitag könnt ihr täglich bis zum 21.01.2018 am Stachus auf einer 750 quadratmetergroßen Eisfläche Schlittschulaufen. Tägliche Programme und Special Events sorgen für viel Unterhaltung und Abwechslung. Montags zum Beispiel, könnt ihr beim Tragen einer Tracht, kostenlos auf die Eisfläche. Das ganze Programm findet ihr hier.

Eislaufen Prinzregentenstadion

Auch im Prinzregentenstadion könnt ihr euren Eislaufkünsten freien Lauf lassen. Anschließend könnt ihr euch in der Saunalandschaft aufwärmen und den Tag entspannt ausklingen lassen. Bei einer Auswahl von Whirlpool, über Dampfbäder und Tauchbecken, bis hin zur Finnischen Sauna oder dem Freiluftbereich auf der Dachterrasse, ist für jeden etwas dabei. Weitere Infos hier.

Klamottenrausch

Am Samstag ist es wieder soweit Mädels: Der Klamottenrausch Mädelsflohmarkt findet im MVG Museum statt. Ab 17 Uhr ist Einlass und ab da könnt ihr wahre Schnäppchen ergattern, euch mit anderen austauschen und an zwei Bars Cocktails schlürfen und an Leckereien naschen. Weitere Infos hier.

Herbst- und Winter-Spielaktionen

Die Herbst- und Winter-Spielaktionen laden bei jedem Wetter zu einer Menge Spaß ein- egal ob Groß oder Klein. Ab Sonntag heißt es dann wieder: Runter vom Sofa und raus in die Münchner Parks. Im Ostpark, im Westpark und im Luitpoldpark könnt ihr von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr spielen und herumtoben.

Einstieg München

Am Freitag und Samstag findet die Ausbildungs- und Studienmesse bereits zum 12. Mal statt. Schüler, Eltern und Lehrer haben hier die Möglichkeit sich bei Hochschulen, Unternehmen, Sprachreiseanbietern und privaten Bildungsträgern aus dem In- und Ausland über die Studien- und Berufswahl beraten zu lassen, Vorträge zu hören und können sich Bewerbungstipps holen. Weitere infos hier.

Filmschoolfest Munich

Noch bis zum Samstag präsentieren junge Filmemacher ihre Werke im Filmmuseum München. Der beste Film wird mit dem VFF Young Talent Award ausgezeichnet. Außerdem gibt es Ehrungen in den Kategorien wie „Beste Regie“, „Bestes Drehbuch“ und „Beste Kamera“. Weitere Infos hier.